Голосуй кто хочет: сенатор США рассказал Fox News, как нелегальные мигранты могут попасть в списки избирателей

По нынешним законам власти штатов не имеют права требовать подтверждений гражданства у зарегистрированных избирателей. Беда в том, что зарегистрироваться в качестве избирателя может любой нелегальный мигрант, просто поставив галочку в бланке заявления на социальную помощь, рассказывает сенатор-республиканец Майк Ли.

Поговорим о законопроекте под названием SAVE («О защите американского избирательного права». — ИноТВ ), который вы пытаетесь провести через конгресс. Мне интересна ваша точка зрения по поводу свободных и честных выборов в ноябре. Расскажите нам о SAVE.



МАЙК ЛИ, сенатор США: Послушайте, в нашей стране всегда было так: один гражданин — один голос. Согласно федеральному законодательству, голосовать на федеральных выборах разрешается только гражданам.



Вот в чём трагедия, Мария: за последние три с половиной года, при администрации Байдена, в страну впустили примерно 12 миллионов нелегальных иммигрантов. По оценкам, в США находится почти 30 миллионов неграждан. В настоящее время, при действующих законах, при так называемом законе об автомобилистах-избирателях — «О национальной регистрации избирателей» — по-прежнему необходимо быть гражданином, чтобы голосовать, но Верховный суд интерпретировал этот закон как запрет для органов, регистрирующих избирателей на уровне штатов, требовать предъявления документов, доказывающих гражданство.



Эти документы надо предъявлять, например, чтобы получить паспорт, но в данном случае запрашивать их запрещено. Это значит, что человек может заполнить бланк, просто поставить галочки в нужных местах и вписать своё имя — если человек готов солгать, он может голосовать на федеральных выборах, даже не будучи гражданином и, соответственно, не имея доказательств гражданства.



Законопроект SAVE устранил бы эту лазейку, создал бы гарантии того, что в федеральных выборах действительно будут участвовать американские граждане. Законопроект обязал бы штаты проверить базу данных зарегистрированных избирателей и удалить оттуда тех, кто не является гражданином.



Это так важно! И я знаю, что национальный комитет Республиканской партии, (его председатель. — ИноТВ) Майкл Уотли и Лара Трамп говорили, что честные и прозрачные выборы — их главный приоритет. Как относятся к вашему законопроекту коллеги? Ведь из-за того что граница открыта настежь, люди задаются вопросом о том, не будут ли нелегальные иммигранты голосовать на предстоящих выборах, и о том, для чего администрация Байдена оставляет границу открытой. Кен Пэкстон, генпрокурор Техаса, рассказал мне на прошлой неделе, что, по его мнению, когда люди пересекают границу, власти присваивают им номера для социального обеспечения и раздают им бланки для регистрации в качестве избирателей. Что вы об этом скажете? У вас есть какие-то доказательства этого?



МАЙК ЛИ: Да, это происходит повсюду, и во всех 50 штатах сейчас можно получить водительское удостоверение, не будучи гражданином. В сочетании с законом об автомобилистах-избирателях это означает, что будет очень легко подать заявление, поставить галочку и попасть в списки избирателей на федеральных выборах.



Вы спрашивали, как относятся к законопроекту. Всем республиканцам он нравится. По-моему, некоторым демократам тоже. Но есть и такие демократы, которые принижают его, утверждают, что он не нужен. Потому что, говорят они, закон уже запрещает негражданам голосовать. Но дело не в этом. Дело в том, что следить за соблюдением закона в данном случае практически невозможно. И практически невозможно помешать людям обманывать, просто ставить галочку и вписывать своё имя, называя себя гражданами. Законопроект SAVE исправит ситуацию, необходимо принять SAVE прямо сейчас.



Дата выхода в эфир 12 мая об 2024 года.