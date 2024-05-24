Сенатор Тед Круз: Байдену и демократам нет дела до преступников, нелегально пересекающих границу США

Ни президенту США Джо Байдену, ни единому представителю Демократической партии в сенате нет дела до того, что преступники из других стран могут легко пересекать американскую границу, заявил в интервью телеканалу Fox News сенатор Тед Круз. По словам Круза, на это указывает тот факт, что демократы каждый раз голосуют против принятия сколько-нибудь значимых мер для обеспечения безопасности границы.

С нами на связь выходит сенатор от штата Техас Тед Круз, член судебного комитета сената и бывший член комитета по международным отношениям, который сегодня проголосовал против двухпартийного законопроекта об ужесточении мер на границе. Он возглавляет усилия по продвижению «закона о безопасности границ», который ранее столкнулся с трудностями в сенате. Большое спасибо, сенатор Круз, мы вам очень рады.

ТЕД КРУЗ, сенатор от Республиканской партии: Рад быть с вами.

Я не могу не задаться вопросом, что, как вам кажется, сказал бы президент Байден, если бы мы показали ему отрывок со словами этого человека из Турции, который, по сути, говорит: «Я заплатил $10 тысяч картелю, и вы должны знать, что попасть в вашу страну слишком легко: нет проверок биографии, ничего нет. А в этой группе мигрантов могут быть психопаты и убийцы».

ТЕД КРУЗ: Марта, мне жаль вам это говорить, но ему было бы всё равно. Мне это известно, так как мы донесли это до каждого демократа в сенате — они слышали об этом снова, снова и снова — но ни одному демократу нет дела. И я знаю, что им всё равно, потому что каждый раз, когда мы проводим голосование по вопросу принятия каких-либо значимых мер для обеспечения безопасности границы, все до единого демократы в сенате голосуют против.

Они голосуют против вне зависимости от того, масштабный ли это законопроект, например, «закон о безопасности границ», который действительно решит проблему, усилия по продвижению которого, как вы заметили, я возглавляю, — каждый демократ голосует против.

Но они также голосуют против по менее масштабным вопросам. Например, голосуют против «закона Кейт», — автором которого я также являюсь, — в котором говорится, что опасные преступники, преступники, совершающие преступления при отягчающих обстоятельствах, которые неоднократно пересекают границу, должны получать обязательный минимальный тюремный срок. Он был назван в честь Кейт Стайнли, прекрасной молодой девушки из Калифорнии, убитой нелегальным иммигрантом, которого снова и снова освобождали. Но когда мы добились голосования по «закону Кейт», все демократы проголосовали против него.

Им нет дела до преступников, которых они освобождают, потому что в противном случае они бы перестали их освобождать, а им это явно неинтересно.

У нас в стране совершается много преступлений, и множество людей находятся в списке потенциальных террористов. Надеюсь, не потребуется террористической атаки на нашей территории, чтобы люди наконец обратили на это внимание.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.