Сакс: США ненавидят нейтралитет, и в этом главная проблема Украины

По накалу нынешние отношения между Москвой и Западом сейчас такие же напряжённые, как во времена Карибского кризиса, считает американский экономист Джеффри Сакс. Чтобы избежать каких-либо трагических случайностей, для Украины идеальным вариантом было бы соблюдать нейтралитет. Но проблема в том, что США ненавидят нейтралитет.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Опаснее ли нынешняя ситуация, чем период Карибского кризиса в 1962 году?

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: По сопоставимости она всё ближе. Я бы сказал, в период того кризиса мы достигли пика «ядерной напряжённости». Люди, по большому счёту, не знают этой истории.



Но даже после того, как Кеннеди и Хрущёв путём переговоров — и это очень важно, путём переговоров — пришли к мирной договорённости, которая спасла мир, выведенная из строя подводная лодка едва не запустила торпеду с ядерным зарядом, что привело бы к ядерной войне даже без провокации или одобрения со стороны руководства обеих стран.



Видите ли, мы живём в мире, где существуют полевые войска: есть полевые командиры, генералы, есть импульсивные личности — в мире живут самые разные люди. И нам следует держаться подальше от «красных линий» друг друга.



Это главное. Для Украины это идеальное призвание: соблюдайте нейтралитет, оставайтесь в безопасности и держите США и Россию друг от друга подальше. Конечно, Соединённым Штатам претит идея нейтралитета — вот основная проблема. США говорят: вы либо с нами, либо против нас. Сама идея нейтралитета противоречит доктрине США.



Дата публикации 06 июня 2024 года.