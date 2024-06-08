В новом обращении после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Запад в неуважении стран, которые отклоняются от Вашингтона и Брюсселя по вопросам внешней политики. Он отметил, что «в ЕС перестало существовать право на иное мнение», и добавил, что любой, кто не согласен с затягиванием конфликта на Украине «сразу же клеймится российским агентом», сообщает The European Conservative.

В своих первых публичных комментариях после покушения на него 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал оппозицию за создание атмосферы «ненависти и агрессивности». Глава правительства также обвинил западные демократии в неуважении стран, которые отклоняются от США и ЕС по таким вопросам, как украинский конфликт, пишет The European Conservative.

«Самоуверенная суверенная внешняя политика Словакии, хотя и основанная на членстве в ЕС и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, просто не в моде», — заявил премьер. Он добавил, что любой, кто не согласен с продолжением противоборства Киева с Москвой «сразу же клеймится российским агентом» и «лишается политических прав на международном уровне».

В качестве примера он упомянул приостановку членства своей партии «Курс» в Партии европейских социалистов и попытки распустить Вышеградскую группу «на том основании, что Словакия и Венгрия имеют разные взгляды на некоторые международные темы». Фицо заявил, что отвергает вмешательство во внутренние дела других стран, и отметил, что «в ЕС перестало существовать право на иное мнение».

Роберт Фицо вернулся к власти в прошлом году, выиграв выборы на антимиграционной и антивоенной платформе. Как и его венгерский коллега Виктор Орбан, он отказался отправлять оружие Киеву и призвал к началу мирных переговоров с целью положить конец украинскому конфликту. Его риторика разозлила институты ЕС и западные элиты, которые принялись обвинять словацкого премьера в нарушениях «верховенства закона», напоминает The European Conservative.