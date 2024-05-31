Reuters: словацкого премьер-министра выписали из больницы

В больнице города Банска-Быстрица сообщили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо перешёл на домашнее лечение. После покушения на него в середине мая политик оказался в тяжёлом состоянии, и ему потребовалось две операции, пишет Reuters.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перешёл на домашнее лечение. Об этом сообщили представители больницы в городе Банска-Быстрица, где политик проходил реабилитацию после покушения, пишет Reuters.

Нападавший выпустил в Фицо четыре пули с близкого расстояния на встрече главы правительства со сторонниками в Гандлове 15 мая. В результате атаки 59-летний премьер оказался в тяжёлом состоянии, и ему потребовались две операции, напоминает агентство.

Нападавшего, опознанного как 71-летний Юрай Цинтула, задержали на месте преступления. Этот инцидент — первое крупное покушение на европейского политического лидера за более чем 20 лет — подчеркнул глубокую поляризацию словацкого общества, считает Reuters.