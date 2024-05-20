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Reuters: cловацкий премьер Фицо идёт на поправку, заявили лечащие врачи

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Словацкий премьер Роберт Фицо уже идёт на поправку после пережитого недавно покушения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление больницы, в которой находится политик. Как напоминает издание, ранее в воскресенье заместитель Фицо заявил, что жизни премьер-министра более не угрожает непосредственная опасность.
Reuters: cловацкий премьер Фицо идёт на поправку, заявили лечащие врачи
AP
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное, и он идёт на поправку, сообщает Reuters со ссылкой на лечащих врачей. Фицо восстанавливается после четырёх пулевых ранений, полученных на прошлой неделе при покушении.

«Состояние пациента стабильное, — говорится в заявлении больницы города Банска-Бистрица. — Его состояние клинически улучшается, он общается, а уровень маркеров воспаления постепенно снижается».

Заместитель премьер-министра Роберт Калинак ещё в воскресенье заявил, что жизни Фицо более не угрожает непосредственная опасность, хотя его состояние все ещё остаётся слишком тяжёлым, чтобы его можно было перевезти в больницу в столице страны Братиславе.

Нападение на Фицо стало первым крупным покушением на европейского политического лидера за более чем 20 лет. Оно, как отмечает издание, указало на глубокие политические разногласия в словацком обществе.
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Reuters США Северная Америка
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