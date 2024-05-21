Asia Times: cтрелявший в Фицо не был преступником-одиночкой, заявили в Словакии

В деле о нападении на словацкого премьер-министра Роберта Фицо появляются всё новые подробности. Как выяснилось, у стрелявшего в Фицо злоумышленника были сообщники, что первоначально власти отрицали. Да и детали нападения на неугодного США политика вызывают вопросы, пишет Asia Times.

Словацкие власти больше не считают, что стрелявший в премьера страны Фицо был преступником-одиночкой. Как заявил министр внутренних дел, через два часа после покушения вся история общения нападавшего была удалена с его домашнего компьютера. Сам он не смог бы этого сделать, потому что его задержали на месте. Его жена также не прикасалась к IT-устройствам. Поэтому необходимо учитывать возможность того, что за преступлением стоит некая группа, пишет Asia Times.

Фицо был «неприятным» политиком, как для Брюсселя, так и для Вашингтона, прежде всего потому, что он прекратил военную помощь Украине и выступил против продолжения конфликта, и в этом деле хватает странностей, отмечается в статье.

Например, нападение произошло в среду, но судья не позволил полиции обыскать квартиру подозреваемого до пятницы. На месте происшествия не было машины скорой помощи, хотя поблизости не было больницы. Фицо пришлось доставлять на вертолете в другой город. Охранники пропустили премьера вперед, когда он подошел к кордону, что также противоречит правилам. Охрана должна была добраться туда первой. По другую сторону кордона, в толпе, как сообщают словацкие СМИ, не было сотрудников службы безопасности, которые могли бы наблюдать за людьми сзади или смешаться с толпой.

Также, по оценкам экспертов, на пять выстрелов понадобилось не менее трех-четырех секунд. За это время никто не вмешался. Только после этого стрелявший был схвачен полицией и сотрудниками службы безопасности.