European Conservative: фермеры выйдут на протест в последний раз перед европейскими выборами
Европейские фермеры вновь обращаются со своими требованиями непосредственно к институтам Евросоюза, сообщает The European Conservative. В понедельник Голландские силы защиты фермеров (FDF) мобилизуются на демонстрацию в бельгийской столице, чтобы защитить свою отрасль и образ жизни. По подсчётам организаторов, на демонстрации FDF в столице ЕС должно присутствовать около 3 тыс. тракторов. Ведущие фермерские союзы Франции, Нидерландов и Испании уже заявили о своей поддержке этой акции.
Молочные фермеры как минимум из пяти стран-членов ЕС также планируют провести демонстрацию под девизом «Справедливый доход для фермеров сейчас» в понедельник 4 июня, приурочив её к заседанию Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС. Прибыльность в секторе находится на таком уровне, что многие молочные фермеры бросили своё занятие. Молодёжь, как правило, не идёт в сельскохозяйственную сферу, а это чревато последствиями для продовольственного суверенитета и безопасности во всём ЕС.
Молочные фермеры начнут свою демонстрацию, дополненную пластиковыми коровами в натуральную величину, от площади Люксембург в полдень и пройдут по направлению к кольцевой развязке Шумана. Ожидается, что только молочные фермеры приведут с собой несколько сотен протестующих, возможно, с сельскохозяйственной техникой.
В этом году столица ЕС уже не раз становилась центром протесов фермеров против «Зелёной сделки» и дешёвого некачественного сельскохозяйственного импорта из стран, не обязанных следовать правилам ЕС. Выступая после дня протестов у здания Европейского парламента в январе, европейский альянс фермеров заявил о необходимости продолжать давление на еврократов до выборов.
Сочетание «зелёных» указов ЕС, соглашений о свободной торговле и переизбытка продовольствия, вызванного украинским конфликтом, создало невозможную ситуацию для людей, снабжающих Европу продовольствием. Поэтому в большинстве стран ЕС, в том числе во Франции, Германии и Польше, проходят акции протеста фермеров.
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