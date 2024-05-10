Euronews: польские фермеры бастуют в Сейме против украинского импорта и правил ЕС

20:04
Медведев: Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад, предоставляя Украине оружие для ударов по России, должен понимать, что ответ получат не только в Киеве.
20:04
Минина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо
Россиянка Татьяна Минина выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.
19:57
Губернатор Севастополя предупредил об учениях флота со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил об учениях флота со стрельбой в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.
19:56
Байден: США выделят Украине новую военную помощь на $400 млн
Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь на $400 млн.
19:50
Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
19:47
В Аргентине столкнулись два поезда
Два поезда столкнулись в Буэнос-Айресе, 60 человек пострадали.
19:46
Гладков: система ПВО сбила несколько целей на подлёте к городу, пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО России сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом.
19:44
Фигурист Яблоков вернулся в группу Буцаевой после проб в танцах на льду
Российский тренер Виктория Буцаева сообщила, что Илья Яблоков тренируется в её группе.
19:38
В ДТП в Орловской области погибли два человека
В Орловской области произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, в результате которого два человека погибли.
19:29
В польском Семяновице-Сленске произошёл пожар на свалке химических отходов
На свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши произошёл пожар.
19:27
Мамиашвили: Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.
19:25
Reuters: Украина надеется получить первые истребители F-16 в июне-июле
Киев надеется получить американские истребители F-16 в июне-июле 2024 года.
19:23
Канада пожертвует $55,7 млн на инициативу по закупке ПВО для Украины
Канада выделит около 76 миллионов канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу ФРГ по закупке систем ПВО для Украины, сообщил глава Минобороны Канады Билл Блэр.
19:09
Адиев — о победе «Ахмата» над «Крыльями Советов»: мы, наконец, можем выдохнуть
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 28-го тура РПЛ.
19:09
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
19:02
Медведев назвал целью учений в России отработку ответа на возможные атаки Запада
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки Запада.
19:02
ГА ООН приняла резолюцию СБ ООН, признающую право Палестины на вступление
Генассамблея ООН приняла резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.
18:54
Третьяк: думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как Россия
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что Канада скучает по матчам с Россией.
18:52
Экс-помощница Байдена призвала рассказать правду о коррупции президента США
Экс-помощница Байдена и сотрудница RT Тара Рид призвала пролить свет на факты коррупции президента США и его семьи.
18:39
Россиянка Адебайо завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо
Россиянка Кристина Адебайо завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.
18:38
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался российский гражданин.
18:34
ГА ООН рекомендовала Совбезу вновь рассмотреть членство Палестины в организации
Генассамблея ООН рекомендовала Совбезу вновь рассмотреть членство Палестины в организации.
18:34
В ГД отметили стабильное развитие российской экономики под руководством Мишустина
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT рассказала о работе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
18:25
Пушков: Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
Странам Запада нужно осознать последствия отправки военных контингентов на Украину, заявил сенатор Алексей Пушков.
18:25
РИА Новости: фигуристка Рубцова перешла в академию Плющенко
Российская фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
18:24
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
18:21
Вице-спикер ГД Чернышов — об утверждении Мишустина: абсолютно логичное решение
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
18:15
Главархив Москвы представил выставку «История семьи — история страны»
Главархив Москвы представил выставку к 79-летию Победы. Она получила название «История семьи — история страны».
18:15
Власти Тверской области поздравили ветерана Иванову с 101-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Полину Иванову с днём рождения. Ей исполнился 101 год 10 мая.
18:15
В Москве привели в порядок более 1,1 тысячи памятников в рамках месячника по благоустройству
В Москве в рамках месячника по благоустройству привели в порядок более 1,1 тыс. памятников, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
18:14
Аналитик Бакланова рассказала о культурах, которым не страшны заморозки
Эксперт-аналитик торговой агроплатформы «Зерно-Агрегатор» Татьяна Бакланова рассказала о культурах, которые не боятся заморозков.
18:14
Путин утвердил Мишустина председателем правительства России
Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.
18:12
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
18:11
Politico: в новый пакет помощи США ВСУ войдут ракеты Patriot и БМП Bradley
В новый пакет американской помощи Киеву войдут ракеты для систем Patriot и БМП Bradley.
18:09
«Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ
Грозненский «Ахмат» одержал пятую подряд победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
18:05
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
18:01
Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооружённых сил.
17:58
Депутат Гутенёв объяснил выбор Мишустина на пост премьер-министра России
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
17:57
Голы Конате и Бериши принесли «Ахмату» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:56
RT: водитель упавшего в Мойку автобуса ранее работал контролёром и курьером
Водитель, управлявший упавшим в Мойку в Петербурге автобусом, ранее работал в другом автопарке контролёром, а также курьером, выяснил RT.
17:55
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сохранения сильного ветра.
17:52
Пожароопасный сезон в ЯНАО объявлен с 10 мая
В Ямало-Ненецком автономном округе объявили пожароопасный сезон. Он продлится с 10 мая до 1 октября.
17:51
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
17:48
G1: число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 113
По меньшей мере 113 человек погибли из-за наводнений на юге Бразилии.
17:47
Методист Мушта рассказал об особенностях подготовки к ЕГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, какие существуют особенности подготовки к ЕГЭ.
17:44
Косторная заявила, что занятия балетом помогают ей восстанавливаться после операции
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о занятиях балетом во время восстановления после операции.
17:42
Травматолог Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём.
17:42
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан как подозреваемый
Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого.
17:32
Число креативных кластеров в Москве выросло почти в два раза за пять лет
Количество креативных кластеров в Москве выросло почти в два раза за пять лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
17:32
Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская. В частности, там сделают разворотную площадку для наземного городского транспорта, реконструируют два подземных перехода через Дмитровское шоссе, проложат около двух километров улиц и дорог.