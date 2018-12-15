Das Erste: ЕС поддержал идею Макрона о бюджете Еврозоны, но лишь частично

Лидеры стран ЕС согласовали создание единого бюджета Еврозоны, сообщает Das Erste. Однако, реформа представлена в «урезанном» формате, более того, точные объёмы бюджета до сих пор не установлены. Ожидается, что они будут намного ниже, чем того хочет Эммануэль Макрон, настаивавший на появлении общего бюджета Еврозоны ещё с 2017 года.

На завершившемся 14 декабря саммите ЕС в Брюсселе была согласована реформа Еврозоны, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste. В её рамках, помимо прочего, предусмотрено введение общего бюджета Еврозоны.



Статья напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон лоббировал эту идею ещё с 2017 года. Несколько недель назад, после продолжительных обсуждений, Франция и Германия согласовали совместное предложение, содержавшее значительно урезанный вариант общего бюджета.



Однако и такой ограниченный вариант вызывал, до недавнего времени противоречия, в первую очередь у Нидерландов и Австрии, а также у стран ЕС, не входящих в Еврозону (к примеру, Польши). Ангела Меркель признала, что реформа подлежит дискуссии. Канцлер ФРГ также заявила, что основным предназначением единого бюджета будет экономическое сближение стран-членов ЕС и повышение конкурентоспособности.



Das Erste также отмечает, что непосредственные объёмы общего бюджета будут определены только в ходе финансовых рамок ЕС 2021 — 2027 годов. Летом, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что 20 — 25 млрд евро станут «хорошей отправной точкой». Однако, эти цифры далеки от изначальных требований Макрона, который хотел бюджета в размере более €100 млрд для помощи кризисным странам.



Помимо вопросов общего бюджета, на саммите также обсуждалась возможность усиления Европейского стабилизационного механизма, предоставляющего финансовую помощь странам с риском дефолта. Лидеры стран ЕС поручили министрам финансов к следующем году разработать конкретные правки к договору о ЕСМ. Одна из поправок должна будет позволить ЕСМ чаще вступать в игру, а не только в экстренных, кризисных ситуациях, а также, в целом, укрепить значимость ЕСМ в программах помощи. Издание напоминает, что большую роль в урегулировании греческого кризиса играла так называемая «тройка»: Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ. При этом, между европейцами и МВФ часто возникали споры. Поэтому, цель усиления ЕСМ заключается в том, чтобы дистанцировать МВФ от европейских дел.

Комментарии читателей на сайте Das Erste:

Sisyphos3: «Финансовая уравниловка» для ЕС, вот во что это в итоге выльется. Я, как житель Баден-Вюртенберга, чья земля всё время платила «удобно устроившимся» землям, вроде Берлина, не хочу платить ещё и за половину ЕС.

Giselbert: Ещё больше перераспределения! Меркель хочет напоследок загнать нас в ещё большие тяготы? У меня нет слов…

Kowalski: Я считаю, что общий бюджет это неплохая идея. В Германии всё работает по такому же принципу, с финансово сильными и слабыми федеральными землями. В среднем по Европе разница не будет более радикальной.

Schiebaer45: Неужели именно мы, немцы, и есть те, кто опять должен будет внести наибольшую сумму? Настоящая конкуренция между странами ЕС может протекать только в том случае, если они все будут следовать одному стандарту. Теперь я могу понять британцев, с их желанием выйти из ЕС.