Das Erste: ЕС поддержал идею Макрона о бюджете Еврозоны, но лишь частично
На завершившемся 14 декабря саммите ЕС в Брюсселе была согласована реформа Еврозоны, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste. В её рамках, помимо прочего, предусмотрено введение общего бюджета Еврозоны.
Статья напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон лоббировал эту идею ещё с 2017 года. Несколько недель назад, после продолжительных обсуждений, Франция и Германия согласовали совместное предложение, содержавшее значительно урезанный вариант общего бюджета.
Однако и такой ограниченный вариант вызывал, до недавнего времени противоречия, в первую очередь у Нидерландов и Австрии, а также у стран ЕС, не входящих в Еврозону (к примеру, Польши). Ангела Меркель признала, что реформа подлежит дискуссии. Канцлер ФРГ также заявила, что основным предназначением единого бюджета будет экономическое сближение стран-членов ЕС и повышение конкурентоспособности.
Das Erste также отмечает, что непосредственные объёмы общего бюджета будут определены только в ходе финансовых рамок ЕС 2021 — 2027 годов. Летом, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что 20 — 25 млрд евро станут «хорошей отправной точкой». Однако, эти цифры далеки от изначальных требований Макрона, который хотел бюджета в размере более €100 млрд для помощи кризисным странам.
Помимо вопросов общего бюджета, на саммите также обсуждалась возможность усиления Европейского стабилизационного механизма, предоставляющего финансовую помощь странам с риском дефолта. Лидеры стран ЕС поручили министрам финансов к следующем году разработать конкретные правки к договору о ЕСМ. Одна из поправок должна будет позволить ЕСМ чаще вступать в игру, а не только в экстренных, кризисных ситуациях, а также, в целом, укрепить значимость ЕСМ в программах помощи. Издание напоминает, что большую роль в урегулировании греческого кризиса играла так называемая «тройка»: Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ. При этом, между европейцами и МВФ часто возникали споры. Поэтому, цель усиления ЕСМ заключается в том, чтобы дистанцировать МВФ от европейских дел.