1+1: российский омбудсмен прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

13:36
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
13:35
Текслер посетит Магнитогорск, где в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен отправиться в Магнитогорск и посетить район, где находится жилой дом, в котором 31 декабря 2018 года произошёл взрыв газа.
13:32
Орсер рассказал о готовности Медведевой к выступлению на ЧМ в Сайтаме
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о готовности своей подопечной к выступлению на чемпионате мира в японской Сайтаме.
13:32
Самолёты ВВС Украины пролетели над Азовским морем с полной боевой нагрузкой
Самолёты ВВС Украины провели учения над Азовским морем, совершив полёт с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
13:30
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном, чтении поправки в Конституцию о переименовании столицы в Нурсултан в честь Назарбаева.
13:26
Аршавин стал тренером в академии «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб академии санкт-петербургского клуба.
13:21
Вышинский заявил Москальковой, что у него «всё хорошо»
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заверил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, что у него «всё хорошо».
13:12
Шнуров анонсировал последний тур группы «Ленинград»
Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним.
13:12
Неизвестные совершили поджог в отделении российского банка во Львове
Неизвестные совершили поджог в отделении российского банка «Форвард» во Львове, сообщили в Нацполиции области.
13:09
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
13:03
Мэр Ниццы призвал французские власти запретить протесты «жёлтых жилетов» в городе
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал премьер-министра Франции Эдуара Филиппа запретить манифестации «жёлтых жилетов» в городе.
13:00
ЕС проведёт «мини-саммит» с Украиной 20 марта
Европейский союз в среду, 20 марта, проведёт «мини-саммит» с Украиной в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.
12:57
Талалаев рассказал, почему отказался войти в тренерский штаб сборной России при Капелло
Российский специалист Андрей Талалаев, ныне возглавляющий армянский клуб «Пюник», рассказал, почему отказался от предложения войти в тренерский штаб сборной России по футболу под руководством итальянца Фабио Капелло.
12:55
Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу
Российский президент Владимир Путин во время встречи с членами правительства поблагодарил бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу, а также пожелал ему здоровья.
12:47
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
12:42
В НАТО воздержались от оценки заявления Трампа о Бразилии
В Североатлантическом альянсе воздержались от комментариев после заявления американского лидера Дональда Трампа относительно возможности предоставить Бразилии статус страны — члена НАТО.
12:39
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Сайтаме
Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Даниил Самсонов, являющийся воспитанником Этери Тутберидзе, поделился ожиданиями от выступления соотечественников на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
12:36
Президент Таджикистана посетит Россию 17 апреля
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 17 апреля. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов во время брифинга в Душанбе.
12:30
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
12:27
Дарига Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. Об этом сообщает РИА Новости.
12:21
Путин принял отставку главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Исполняющим обязанности главы региона российский лидер назначил Бату Хасикова.
12:20
На чемпионате мира в Японии открылась выставка памяти фигуриста Дениса Тена
В японской Сайтаме, принимающей чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года, открылась выставка памяти бронзового призёра Игр-2014 казахстанца Дениса Тена.
12:13
Адвокат рассказал о встрече Москальковой и Вышинского в суде Киева
Андрей Доманский, адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал, что его подзащитный встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в зале суда в Киеве.
12:12
Эксперт прокомментировал отставку главы Республики Алтай
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.
12:07
Фигуристка Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой
Российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова прокомментировала высказывания Анны Погорилой о показательном номере Елизаветы Туктамышевой.
12:02
Forbes составил список самых надёжных банков в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 100 самых надёжных российских банков.
12:00
Прокуратура Франции предъявила Керимову обвинения
Французские власти предъявили российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.
11:58
В Японии представили факел Олимпийских игр 2020 года
В столице Японии Токио был представлен факел летних Олимпийских игр 2020 года.
11:46
Путин принял отставку главы Алтая
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.
11:45
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
11:40
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
11:36
В правительство внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом
Минтруд внёс законопроект о выплате пособий на первого и второго ребёнка семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
11:26
Число жертв наводнений в Индонезии превысило 100
Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 107.
11:21
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
11:19
Эксперт прокомментировал вступление Токаева в должность президента Казахстана
Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов прокомментировал RT вступление Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан.
11:14
Тарасова и Морозов предпоследними исполнят произвольную программу на ЧМ в Сайтаме
В японской Сайтаме состоялась жеребьёвка стартовых номеров в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года.
11:11
СМИ: Франция и Италия готовы заблокировать отсрочку брексита
Франция и Италия изъявили готовность заблокировать на саммите ЕС отсрочку брексита.
11:04
СМИ: Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче квалификации Евро-2020 с Россией
Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своей национальной команде в предстоящем матче квалификации чемпионата Европы с Россией.
11:02
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
10:45
СМИ: Мэй намерена попросить о небольшой отсрочке брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправить письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросит ЕС о небольшой отсрочке брексита, вероятно, до 30 июня.
10:44
Британская велокоманда Sky объявила о смене названия
Титулованная британская велокоманда Team Sky объявила о смене названия.
10:33
Кузнецова заявила о необходимости 200 млрд рублей для обеспечения жильем сирот в России
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы обеспечения жильём детей-сирот в стране необходимо более 200 млрд рублей.
10:32
Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке
Правительство России утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.
10:23
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд разработал изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
10:22
Забияко и Энберт заявили, что им не было тяжело выступать последними в короткой программе на ЧМ в Сайтаме
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали своё выступление в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
10:17
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия в 2018 году стала самой счастливой страной мира, согласно докладу The World Happiness Report.
10:14
В Совфеде ответили на обвинение Порошенко в адрес России из-за метро
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
10:09
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:03
Трамп примет в Белом доме команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин.
09:58
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции, подземные толчки зафиксированы в 123 км на северо-западе от города Анталья.