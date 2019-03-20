1+1 Оригинал

1+1: российский омбудсмен прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Материал представлен в переводе ИноТВ
Уполномоченная по правам человека России прилетела в Киев на суд по делу журналиста Кирилла Вышинского. Как передаёт «1+1», Украина обвиняет Вышинского в государственной измене.
Москалькова в Киеве. Уполномоченная по правам человека России ночью прилетела на Украину. О своей дороге Татьяна Москалькова отчиталась в соцсетях. Сначала она сфотографировалась возле самолёта белорусских авиалиний, а уже через несколько часов выложила фото с хэштегом «Киев». 
 
Как написала сама Москалькова, на Украину она приехала, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского. Бывшего украинского журналиста, руководителя российского информагентства Украина обвиняет в государственной измене. 
 
В списки на обмен Россия его не вносила, однако Москалькова перед приездом уже успела обратиться к украинскому омбудсмену с претензией, что Вышинского в СИЗО содержат в нечеловеческих условиях, без света, одеяла и подушки. 
 
Людмила Денисова отреагировала оперативно и выложила в сеть фото из камеры, где содержится Вышинский. На них видно, что в камере есть и свет, и постельное бельё, и даже телевизор, холодильник и мультиварка. 

Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
1+1 Украина Европа
теги
журналист права человека Россия суд Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров