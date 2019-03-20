1+1: российский омбудсмен прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Уполномоченная по правам человека России прилетела в Киев на суд по делу журналиста Кирилла Вышинского. Как передаёт «1+1», Украина обвиняет Вышинского в государственной измене.

Москалькова в Киеве. Уполномоченная по правам человека России ночью прилетела на Украину. О своей дороге Татьяна Москалькова отчиталась в соцсетях. Сначала она сфотографировалась возле самолёта белорусских авиалиний, а уже через несколько часов выложила фото с хэштегом «Киев».

Как написала сама Москалькова, на Украину она приехала, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского. Бывшего украинского журналиста, руководителя российского информагентства Украина обвиняет в государственной измене.

В списки на обмен Россия его не вносила, однако Москалькова перед приездом уже успела обратиться к украинскому омбудсмену с претензией, что Вышинского в СИЗО содержат в нечеловеческих условиях, без света, одеяла и подушки.

Людмила Денисова отреагировала оперативно и выложила в сеть фото из камеры, где содержится Вышинский. На них видно, что в камере есть и свет, и постельное бельё, и даже телевизор, холодильник и мультиварка.

Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.