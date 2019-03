Hill: Дерипаска подал в суд на минфин США, но тот отказывается от комментариев

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в федеральный суд США иск против американского министерства финансов, требуя отменить введённые в его отношении санкции, пишет The Hill. Само ведомство комментировать предстоящую тяжбу отказалось и предложило обратиться в минюст, где иск также не прокомментировали.

Влиятельный российский предприниматель Олег Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, требуя ведомство снять санкции, наложенные на него решением администрации Дональда Трампа, сообщает The Hill.



По данным газеты, Дерипаска подал иск в американский федеральный суд, «обвинив минфин и его главу Стивена Мнучина в том, что они, наложив на него санкции в соответствии с новым законом, предназначенным для наказания России за вмешательство в президентские выборы 2016 года, действовали «вне границ своих полномочий». Как напоминает обозреватель The Hill, предприниматель был внесён Вашингтоном в список «видных российских олигархов и чиновников, имеющих связи с президентом России Владимиром Путиным» и попавших в связи с этим под американские санкции в апреле 2018 года. Кроме того, Дерипаска также стал субъектом дополнительных экономических мер в связи с тем, что ведёт дела в энергетическом секторе российской экономики, пишет автор.



В исковом заявлении Дерипаски утверждается, что предприниматель стал «жертвой внутриполитических распрей этой страны и не утихающей до сих пор реакции на якобы имевшее место вмешательство России» в выборы, пишет The Hill. Виновными в этом представители олигарха считают господина Мнучина, а также бюро американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) и его руководителя Андреа Гэки, говорится в материале.



«Данное дело имеет целью добиться вмешательства суда с тем, чтобы запретить OFAC применять разрушительную мощь экономических санкций, не придерживаясь при этом границ своих полномочий и в такой манере, которая противоречит Конституции США», — цитирует газета заявление. С точки зрения юристов истца, наложив санкции на Дерипаску и включив его в «произвольно состряпанный список «олигархов», ответчики действовали без оглядки на свои обязанности согласно американскому законодательству, отмечается в статье.



По мнению защитников Дерипаски, OFAC не предоставил никаких оснований для включения его имени в упомянутый список и действовал исходя их «слухов и инсинуаций». Согласно исковому заявлению, они считают, что санкции оказали значительный негативный эффект на материальное положение предпринимателя, поскольку его состояние с прошлой весны сократилось больше чем на $7,5 млрд и он был вынужден продать контрольные пакеты акций в своих компаниях, включая En+ Group.



Представитель минфина США заявил корреспонденту The Hill, что ведомство, «как правило, не комментирует предстоящие судебные тяжбы» и перенаправил запросы в американский минюст. В свою очередь, представители минюста дать комментарий отказался, говорится в статье.