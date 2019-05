Times: Шотландия задумалась о новом референдуме о независимости

Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении провести референдум о выходе страны из состава Великобритании до 2021 года, сообщает The Times. Отмечается, что Стёрджен стремится предоставить шотландцам иной выбор, кроме брексита.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении правительства провести новый референдум о независимости до 2021 года, пишет The Times. Она выразила надежду, что соответствующий закон будет принят уже до конца 2019 года.



Если Великобритания выйдет из состава ЕС, выбор между брекситом и независимостью Шотландии должен быть сделан до следующих выборов в шотландский парламент.



В правящей Шотландской национальной партии отметили, что намерены создать «кампанию, ориентированную на экономический потенциал Шотландии как независимой страны». При этом Стёрджен призвала своих сторонников активно взаимодействовать с оппонентами, чтобы избежать повторения «тупика», в котором оказалась Великобритания после референдума 2016 года.



Глава правительства намерена продвигать идею «мягкого» выхода из состава Великобритании, подразумевающую жёсткий контроль расходов в первые годы после обретения независимости, а также отказ от мгновенного перехода на отдельную валюту.



Тем не менее правительство Шотландии не обладает полномочиями по созыву референдумов. The Times полагает, что Шотландская национальная партия будет претендовать на уступки в этом вопросе со стороны главы Лейбористской партии Джереми Корбина в обмен на поддержку притязаний лидера оппозиции на власть.



При этом в Лондоне неоднократно отвергали идею передачи права организации плебисцитов, о чём тем не менее Стёрджен призывает не беспокоиться.



«Если мы преуспеем в дальнейшем расширении поддержки независимости — и позже я расскажу больше о том, как мы этого добьёмся, — тогда правительство Великобритании не сможет отрицать волю народа или остановить её выражение», — приводит The Times слова Стёрджен.