CNBC: в расколе Европы евродепутат винит Путина, Трампа и националистов
У США и России всё же есть что-то общее — их объединяет желание ослабить Европейский союз, поведал в интервью американскому телеканалу CNBC заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен. По словам Катайнена, Евросоюзу ещё не приходилось сталкиваться с настолько трудными внешними вызовами.
«Такие страны, как Россия, Китай, а также Соединённые Штаты, бросают нам вызов сильнее, чем раньше», — цитирует чиновника сайт CNBC.
По мнению зампредседателя Еврокомиссии, Россия помимо прочего также поддерживает отдельные «популистские» националистические партии, которые «раскачивают» ЕС и бросают ему вызов изнутри, говорится в материале.
Согласно последним опросам, партии националистического толка могут на выборах в Европарламент, которые пройдут на этой неделе, получить до 30% мест, сообщает CNBC. Между тем, Катайнен в своём интервью каналу «с облегчением» отметил, что большинство и в Европарламенте, и в большинстве правительств стран — членов ЕС остаётся за сторонниками единой Европы.