CNBC: в расколе Европы евродепутат винит Путина, Трампа и националистов

Россия и США желают ослабить Европейский союз, и такая политика Москвы и Вашингтона представляет для Брюсселя большую опасность, заявил в интервью CNBC заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен. По мнению Катайнена, другой угрозой для ЕС является усиление националистических партий внутри блока, происходящее также не без участия Москвы.

У США и России всё же есть что-то общее — их объединяет желание ослабить Европейский союз, поведал в интервью американскому телеканалу CNBC заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен. По словам Катайнена, Евросоюзу ещё не приходилось сталкиваться с настолько трудными внешними вызовами.

«Такие страны, как Россия, Китай, а также Соединённые Штаты, бросают нам вызов сильнее, чем раньше», — цитирует чиновника сайт CNBC.

«Мы впервые в истории оказались в ситуации, когда президент США и президент России, по всей видимости, имеют один и тот же взгляд на Европу: чем она слабее, тем лучше. Дело в том, что они полагают, что это будет выгодно их собственным странам, но это, конечно же, не так», — также подчеркнул Катайнен.

По мнению зампредседателя Еврокомиссии, Россия помимо прочего также поддерживает отдельные «популистские» националистические партии, которые «раскачивают» ЕС и бросают ему вызов изнутри, говорится в материале.

«Эти партии хотят ослабить и расколоть ЕС, и некоторые из них также поддерживают очень тесные связи с Россией и с президентом Путиным. Очевидно, что Россия финансирует часть из этих партий, она вмешивается в наши демократические процессы, в том числе в референдумы и национальные выборы, чтобы ослабить ЕС», — пояснил чиновник.

Согласно последним опросам, партии националистического толка могут на выборах в Европарламент, которые пройдут на этой неделе, получить до 30% мест, сообщает CNBC. Между тем, Катайнен в своём интервью каналу «с облегчением» отметил, что большинство и в Европарламенте, и в большинстве правительств стран — членов ЕС остаётся за сторонниками единой Европы.