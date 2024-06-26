Макгрегор: США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: И сейчас, смотря на мировые [события], я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах. Раз уж на то пошло, с китайцами тоже. Но с русскими уж точно, и по причинам, которые мы можем ещё обсудить… И в войну с русскими неминуемо будет втянут Китай, и даже, возможно, Индия! Мы, кажется, не понимаем, что мир изменился. Это уже не мир начала XX века или конца XIX века. Это не борьба великих держав. Я, конечно, люблю Джона Миршаймера, но он погряз в парадигме периода до мировой войны. Мы живём в совершенно новом мире. Всё это теперь не имеет никакого смысла. Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин. Проблема в том… Я беспокоюсь, что мы скоро сделаем то же, что и британцы, и уничтожим сами себя в процессе. Но есть разница. И это применимо и к вам, и к нам. Если посмотреть на Россию… сплочённость российского общества сейчас сильнее, чем когда-либо со времён Первой мировой. Все в России поддерживают эту войну. Конечно же, есть исключения.
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