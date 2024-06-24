Стремление Вашингтона наказать Москву вышли ему боком. Вопреки ожиданиям американских властей, западные санкции не получили поддержки стран глобального Юга, которые предпочли развивать отношения с Россией и Китаем, пишет на страницах The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Американская политическая, экономическая и военная глобальная гегемония подошла к концу. Тектонические плиты международной системы смещаются, разрушая реакционный послевоенный миропорядок, установленный Вашингтоном, и порождая систему с новыми центрами силы и коалициями, пишет в статье для The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, политика американских властей разрушает жизни десятков миллионов людей, как внутри Соединённых Штатов, так и за рубежом. Прикрываясь разговорами о демократии, они создают пустоши от Кабула до Багдада, от Багдада до Дамаска, от Дамаска до Бенгази и от Бенгази до Киева.

Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. Стране сейчас нужен мир и гуманитарная помощь, а не увеличение поставок оружия, которое ничего не изменит на поле боя, подчёркивает Макгрегор.

Безрассудные действия Вашингтона на Украине и его безоговорочная поддержка безжалостной войны на уничтожение в Газе наносят непоправимый ущерб американским интересам. Более того, они угрожают спровоцировать гораздо более широкий конфликт с ядерными державами, предупреждает автор статьи.

В то же время попытка Америки изолировать Россию оказалась тщетной и привела лишь к изоляции самого Вашингтона. Вместо того, чтобы присоединиться к западным санкциям, развивающиеся державы глобального Юга углубляют экономические связи с Москвой и Пекином, отмечает аналитик.

«Если Америка хочет обеспечить себе роль в формирующейся международной системе, она должна быть жизненно важной, позитивной силой для стабильности и мира во всём мире. Ей следует адаптироваться к новой международной системе и перестать цепляться за прошлое», — подчёркивает Макгрегор.