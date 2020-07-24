deVolkskrant: основатель «Белых касок» перед смертью признался в мошенничестве

Во время войны в Сирии спасатели организации «Белые каски» были провозглашены чуть ли не героями, однако внутри фонда Mayday Rescue, который их спонсировал, было не всё в порядке с финансовой документацией. Как пишет издание deVolkskrant, за несколько дней до смерти основатель некоммерческой организации Джеймс Ле Мезюрье признался, что занимался мошенничеством и выводил со счетов организации деньги международных спонсоров, которые использовал в своих личных целях.

За четыре дня до своей смерти, 7 ноября 2019 года, основатель организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье встречался в Стамбуле со своим аудитором из Нидерландов. Как пишет издание deVolkskrant, «Белые каски» финансируются из нидерландского фонда Mayday Rescue, который получает на свои счета миллионы субсидий от европейских правительств, из Канады и Катара. Поэтому в Турцию и прилетел аудитор со знанием нидерландского законодательства, чтобы разъяснить ситуацию с финансами фонда, и узнать, куда делись $50 тыс наличными, которые Ле Мезюрье более года назад взял из кассы.

Как продолжает нидерландское издание, всё началось началось с операции «Ковёр-самолёт». Так называлась международная эвакуация из области военных действий в Сирии. 21 июля 2018 почти сотня «белых касок» и членов их семей были эвакуированы из страны. Однако удалось вывезти меньше людей, чем планировалось, поэтому, возможно, $50 тыс которые Ле Мезюрье четыре дня до эвакуации взял из кассы Mayday Rescue, по большей части не были выданы или израсходованы. И вот затем эти деньги пропали.

Уже весной 2019 года британский аудитор попросил объяснений. Ле Мезюрье утверждал, что он спрятал банковские купюры в отдельном сейфе, предназначенном для экстренных случаев. Но голландский аудитор в этом засомневался.

Как отмечает издание, в Mayday Rescue часто возникали вопросы по финансовым транзакциям. Джеймса Ле Мезюрье, учредителя, председателя и директора, другие представители организации описывали как человека с потрясающим чутьём, однако, по словам коллег, он не в состоянии «сидеть за столом».

«Он был не финансистом», — рассказал один из его бывших финансовых сотрудников.

В июле 2018 года Ле Мезюрье женился в третий раз на Эмме Винберг. В прошлом она была дипломатом, а позже стала со-директором фонда Mayday Rescue. Голландский бухгалтер позже сообщит, что это может привести к конфликту интересов. Чтобы расплатиться за роскошную свадьбу, Винберг и Ле Мезюрье снимают со счетов десятки тысяч долларов наличными, чего даже не скрывают. Позже бухгалтер увидит записи в кассовой книге «Джеймс для брака» и «кредит Эммы».

Во время встречи в Турции бухгалтер Ле Мезюрье начал задавать вопросы. Как пишет издание, генеральный директор Mayday Rescue признался в жульничестве. После вопросов предыдущего бухгалтера был создан «след документов», потому что он и коллеги из финансового отдела «больше не были уверены в том, что произошло».

Но Ле Мезюрье восстановил ход событий в своей памяти, и рассказал, что, похоже, знает, как всё было. Банкноты не оказались в сейфе в Центре чрезвычайных операций. Деньги он оставил себе.

По его словам, $50 тыс пошли на «выплату вознаграждения». Это то, что он и Винберг платят себе каждый месяц, иногда наличными, в дополнение к своей и без того высокой зарплате в $24 тыс.

На следующий день Ле Мезюрье отправляет электронное письмо странам-донорам относительно пропавших денег. По его словам, это было непреднамеренное мошенничество, за которое он берёт «полную и единоличную ответственность». Он рассказал о своих опасениях перед повторным расследованием, проведённым судебным бухгалтером, в котором могут всплыть «ошибки». По словам Ле Мезюрье, если это просочится в СМИ, то станет «победой для России и проасадских троллей».

Ле Мезурье оставляет выбор за странами-донорами. Они могут перестать предоставлять субсидии Mayday, тогда, возможно, прекратится работа «Белых касок». Страны-доноры могут заменить директоров. Ле Мезурье готов уйти в отставку и лично возместить любые неправомерные расходы.

9 ноября 2019го года Ле Мезурье попал в больницу. Он направил просьбу финансовому директору изучить бухгалтерию Mayday. 10 ноября Ле Мезурье звонит другому сотруднику и сообщает о том, что Mayday перестала существовать. Ле Мезурье и Винберг проводят ночь с 10 на 11 ноября в квартире над офисом Mayday. Утром в понедельник Джеймс Ле Мезурье был найден мертвым неподалеку от своего дома. Самой вероятной причиной его смерти считают самоубийство.