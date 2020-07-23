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Hürriyet Daily News: Россия и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии

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Россия и Турция договорились о том, чтобы рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, Москва и Анкара достигли этой договорённости даже несмотря на то, что в ливийском конфликте они поддерживают противоборствующие стороны.
Hürriyet Daily News: Россия и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии
Reuters
Турция и Россия объявили о том, что они договорились рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии, несмотря на то что в ливийском конфликте они поддерживают противоборствующие стороны, пишет Hürriyet Daily News.
 
Как отмечает издание, всё это напоминает миротворческий процесс в Астане, в рамках которого обе страны вели переговоры об урегулировании сирийского конфликта.
 
Москва и Анкара опубликовали совместное заявление после консультаций на высшем уровне между двумя странами, которые прошли в турецкой столице 21 июля. В этих переговорах приняли участие заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал.
 
Согласно совместному заявлению, Турция и Россия договорились по четырём вопросам.
 
Во-первых, продолжать совместные усилия по созданию условий для прочного и устойчивого прекращения огня, в том числе подталкивать к этому конфликтующие стороны.
 
Во-вторых, содействовать продвижению внутриливийского политического диалога в соответствии с выводами Берлинской конференции по Ливии, состоявшейся 19 января этого года при содействии ООН.
 
Россия и Турция также договорились принять меры для обеспечения безопасного доступа к гуманитарной помощи и для доставки срочной помощи всем нуждающимся.
 
И, наконец, Москва и Анкара также собираются рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии и договорится о следующем раунде консультаций, которые должны состоятся в российской столице в ближайшем будущем, отмечает Hürriyet Daily News.
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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