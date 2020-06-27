Ouest-France: Макрон уверен в успехе сотрудничества с Россией по Ливии

Эммануэль Макрон уверен, что может добиться прогресса в сотрудничестве с Россией по ряду тем, включая ливийский кризис, сообщает Ouest-France со ссылкой на источник в окружении президента Франции. В ливийском конфликте Россию и Францию объединяют общие интересы: стабилизация обстановки и восстановление государственных структур в стране, подчеркнул представитель Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что может добиться прогресса в сотрудничестве с Россией по ряду тем, включая ливийский кризис, сообщает Ouest-France со ссылкой на источник в окружении французского лидера. Как сообщил представитель Елисейского дворца после видеоконференции, состоявшейся между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 26 июня, в Ливии Францию и Россию объединяют «общие интересы, заключающиеся в стабилизации страны и восстановлении её государственных структур».

Как отмечает издание, почти двухчасовой разговор глав государств был направлен на продолжение «повестки Брегансона» — речь идёт о встрече Путина и Макрона в августе 2019 года в летней резиденции французского президента, ставшей возможностью для «перестройки» в российско-французских отношениях.

«Президент Республики подчеркнул свою приверженность этому диалогу, актуальность которого только усиливается ускоренным изменением глобального баланса сил в связи с пандемией и утверждением европейского суверенитета», — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном после встречи.

Согласно сайту Кремля, президент России подтвердил, что знает о настрое Макрона «на то, чтобы организовать совместную работу» по очень многим направлениям и заявил о своём намерении «всячески поддерживать» предложения французского лидера.

Говоря о конфликте в Ливии, французский президент, по словам представителя Елисейского дворца, выразил опасения по поводу «усиления турецкого присутствия» на стороне признанного правительства Фаиза Сараджа, а также иностранного вмешательства с целью поддержки другой стороны — маршала Халифы Хафтара.

Как подчеркнул источник в окружении французского президента, Путин ответил, что Россия и Франция будут вместе работать над установлением режима прекращения огня в условиях сегодняшней военной обстановки.