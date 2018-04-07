NY Magazine: Россия подозревает Великобританию в уничтожении важных улик

В Москве подозревают, что Великобритания уничтожила важные улики в деле об отравлении в Солсбери, кремировав тела домашних животных Сергея Скрипаля, сообщает New York Magazine. При этом издание отмечает, что состояние самого Скрипаля «быстро улучшается».

Россия настаивает, что погибшие домашние животные Сергея Скрипаля могли стать важной уликой в деле об отравлении бывшего российского двойного агента и открыть обстоятельства инцидента в Солсбери, но не всё так просто, пишет New York Magazine, так как Великобритания избавилась от тел животных.



Журнал отмечает, что на состоявшемся в четверг заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя «обвинил кого угодно, только не собственную страну» в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. При этом Небензя назвал обвинения в адрес России «скоординированной, хорошо заранее подготовленной кампанией», основная цель которой заключается в подрыве мирового влияния Москвы.



Не обошёл вниманием Небензя и тему домашних животных Сергея Скрипаля. Сообщается, что у Скрипаля были кот и две морские свинки, судьба которых , по словам дипломата, заинтересовала Россию. Однако уже в пятницу Великобритания объявила, что животные мертвы.



«Когда ветеринар получил доступ к собственности, две морские свинки, к сожалению, погибли», — приводит издание слова официального представителя Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, который также уточнил, что в доме Скрипаля в «сильном стрессовом состоянии» был найден его кот. Представитель министерства добавил, что для того, чтобы облегчить его страдания, было принято решение усыпить животное.



Вскоре после этого тела животных кремировали, для того чтобы «избежать заражения» нервно-паралитическим веществом, от отравления которым чуть не погибли Сергей и Юлия Скрипаль, пишет издание.



«Это нормальная практика?» — поинтересовалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook, уточнив, что тела животных могли представлять собой важную улику в расследовании отравления.



«Чем дальше, тем страшнее открывается картина», — подытожила она.



Тем временем, по заявлениям врачей, состояние Сергея Скрипаля «быстро улучшается» и больше не оценивается как критическое, сообщает New York Magazine.