JW: немцы напрасно ждут от Меркель доказательств причастности России к покушению в Солсбери

Вот уже во второй раз за короткий период правительство Ангелы Меркель отказалось отвечать на парламентский запрос относительно покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, заявила в интервью Junge Welt депутат бундестага Хайке Хензель. По её словам, отказ Берлина поделиться информацией с парламентом и жителями Германии свидетельствует лишь об одном — ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств причастности Москвы к отравлению в Солсбери.

«Россия стоит за отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери» — этих утверждений британской стороны хватило немецкому правительству, чтобы выслать из Германии сразу несколько российских дипломатов, пишет Junge Welt.

До сих пор, однако, ни жителей ФРГ, ни депутатов бундестага так и не удостоили права узнать, на основании каких данных — якобы полученных из Лондона — руководство в Берлине приняло это решение, возмущается немецкое издание.

Вот уже во второй раз за короткий период правительство Германии отказалось отвечать на парламентский запрос относительно покушения в Солсбери, заявила в интервью Junge Welt депутат бундестага от Левой партии Хайке Хензель.

По её словам, отказ Берлина предоставить необходимую информацию парламенту и жителям ФРГ свидетельствует лишь об одном — «ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств» причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Как отмечает издание, правительство Германии также отказалось поделиться информацией относительно того, действительно ли немецкие спецслужбы и бундесвер обладают отравляющим нервно-паралитическим веществом «Новичок».