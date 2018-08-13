WE: визит американского сенатора в Москву — это оливковая ветвь, а не измена

Вопреки всем обвинениям в измене, американский сенатор Рэнд Пол отправился в Москву не по приказу Трампа или Путина, а по своей собственной инициативе, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, эта экскурсия отлично соотносится с убеждениями сенатора о необходимости диалога и налаживания более дружественных отношений между Россией и США.

Как «помешанные на Трампе демократы», так и республиканские ястребы объединили свои усилия в нападках на сенатора Рэнда Пола из-за его поездки в Россию. Многие видят в этом путешествии «рабочий трюк», призванный защитить президента Дональда Трампа после саммита в Хельсинки. Тем не менее в реальности сенатор планировал свой визит заранее, пишет The Washington Examiner.

«По некоторым источникам, поездка Пола прорабатывалась почти шесть месяцев с одобрения команды Трампа», — писало об этом в свое время издание.

«Если экскурсия Пола в Россию была некой очевидной срочной показухой, как утверждают его критики, то зачем он запланировал эту поездку прошлой зимой? — задаётся вопросом The Washington Examiner. — Если одержимые Трампом критики Пола снимут свои очки безумия хотя бы на минуту, ответ будет очевиден».

Этот республиканец, склоняющийся к либертарианству, характерен своей последовательной точкой зрения на вопрос о том, как должен выглядеть внешнеполитический курс США, в том числе и по отношению к России. В своей первой крупной речи по этому вопросу в 2013 году, Пол заявил следующее: «Президент Рональд Рейган не церемонился, когда говорил Горбачёву «снесите эту стену». Он не постеснялся назвать Советской Союз империей зла. Но он также садился за стол переговоров с Горбачёвым и обсуждал с ним серьёзное сокращение ядерных арсеналов».

Годом позже Пол раскритиковал «вторжение» Владимира Путина на Украину и поддержал американские санкции, но также подчеркнул необходимость ведения диалога с иностранными государствами — даже теми, которых считают «врагами».

Журналист Vox Зак Бошамп написал по поводу речи Пола следующее: «Пол даёт понять, что когда он будет баллотироваться на президентский пост в 2016 году, то подходить к республиканской внешней политике он будет не со стремлением достичь консенсуса — он будет к ней бежать, толкая таран». По словам Бошампа, если бы он победил, он бы изменил Республиканскую партию.

«Разумеется, — соглашается The Washington Examiner. — Однако, конечно, победил не Рэнд Пол, а Трамп».

Тем не менее многие считают, что сейчас Трамп переделывает Республиканскую партию, в том числе и в плане внешней политики. Многие эксперты отмечают сходства между импульсами Трампа и убеждениями Пола.

«Если у кого-то ещё это не сошлось в голове, стоит пояснить более недвусмысленно: Пол был в России не по приказу Трампа или Путина, а для того, чтобы простимулировать как раз тот вид диалога и дипотношений, к которым он сам стремился бы, если бы стал президентом», — подчёркивает издание.

В частности сенатор известен за то, что он выступал против расширения НАТО, требовал передачи полномочий об объявлении войны конгрессу, а также критиковал американскую военную помощь зарубежным государствам.

Благодаря президенту, сейчас возможно улучшение отношений с Россией. В то же время с другим президентом-республиканцем, придерживающимся более традиционной для этой партии ястребиной политики, это было бы невозможно.

«Так почему бы реалисту Полу не выжать всё из этого исторического шанса простимулировать диалог?» — задаётся вопросом The Washington Examiner.

На данный момент вопрос состоит в том, какая фракция республиканцев одержит верх: либо это будут люди, подобные Джону Маккейну, ратующие за жёсткий подход к Кремлю, особенно на фоне «российского вмешательства», либо те, кто продвигают усилия Трампа по налаживанию более дружественных отношений, несмотря на все предупреждения спецслужб.

Некоторые американские СМИ назвали визит Пола в Москву «поляризацией» политики по отношению к России, потому что спецслужбы в Вашингтоне, по мнению издания, больше склонны к агрессивным действиям, чем к дипломатии. К тому же, критики, которые сейчас осуждают Трампа и Пола и обвиняют их в измене, забыли о том, как ястребы эры Рейгана жёстко критиковали того за встречу с советским лидером Михаилом Горбачёвым в 1986 году.

Рейган же понимал, что дипломатия — это проявление силы, а не слабости. В частности, по итогам недавней встречи с бывшим советским лидером, Пол заявил: «Президент Горбачёв поспособствовал уничтожению железного занавеса и восстановлению связей с Западом. Наша беседа подсказывает мне, что открытому диалогу между нашими двумя странами не обязательно становится достоянием прошлого».

«Нет, не обязательно. Будем надеяться, что президент Трамп продолжит налаживать дипломатические отношения с Россией и другими странами. Американцам, заинтересованным в мире, стоит надеяться на то, что сенатор Рэнд Пол также продолжит к ним стремиться», — подводит итог The Washington Examiner.