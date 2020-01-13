Грузия Online: президент Абхазии ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Как пишет портал «Грузия Online», пока не известно, кто будет исполнять обязанности президента до избрания нового. Внеочередные выборы назначены на 22 марта текущего года.

Абхазский лидер Рауль Хаджимба подал в отставку. Как пишет «Грузия Online», Хаджимба подписал документ о сложении полномочий.

Сам Хаджимба в интервью российским СМИ подтвердил свою отставку. На вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах, Хаджимба ответил: «Жизнь покажет».

Пока не известно, кто будет исполнять обязанности президента до избрания нового. Выборы назначены на 22 марта текущего года.