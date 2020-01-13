Грузия Online: президент Абхазии ушёл в отставку

03:00
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Opel может представить на российском рынке электромобили при условии активной поддержки государством развития электротранспорта, заявил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
03:00
Фигуристка Константинова рассказала о своём кризисе
Российская фигуристка Станислава Константинова проанализировала свои выступления в текущем сезоне.
03:00
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
03:00
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью своей команды с лидером текущего чемпионата Франции ПСЖ.
03:00
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов в понедельник, 13 января, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Экс-игрок ЦСКА Рахимич удивлён назначением Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
03:00
Сарадж и Хафтар проведут переговоры в Москве
Руководитель правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, проведут переговоры в Москве. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
03:00
В Приморье вынесли приговор экс-главе угрозыска УМВД Миляеву
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева к 1,5 года колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий.
03:00
Малкин поднялся на чистое третье место среди лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в тройку лучших ассистентов в истории клуба.
03:00
СМИ: «Челси» рассматривает приобретение футболиста «Брайтона»
Лондонский «Челси» может приобрести защитника «Брайтона» Льюиса Данка.
03:00
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.
03:00
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
03:00
Яшин считает, что Свечникову удастся повторить путь Овечкина в НХЛ
Бывший форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин поделился мнением о потенциале нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрее Свечникове.
03:00
Перес оценил работу Зидана после завоевания «Реалом» Суперкубка Испании
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лестно отозвался о работе главного тренера команды Зинедина Зидана после победы в финале Суперкубка Испании над мадридским «Атлетико» (0:0, 4:1 — пен.).
03:00
В Польше призвали признать правду об освобождении Освенцима
Экс-президент Польши Лех Валенса призвал власти страны публично признать историческую правду, что немецкий концентрационный лагерь Освенцим был освобождён силами Красной армии.
03:00
Источник: «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту «Спартака»
Английский «Ньюкасл» заинтересован в услугах полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала.
03:00
Умер режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Бромберг
Кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов Константин Бромберг скончался в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.
03:00
СМИ: «Милан» интересуется защитником «Баварии» Боатенгом
Итальянский «Милан» проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу.
03:00
В Вене заявили о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»
Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
03:00
Александрова стала первой ракеткой России
В обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Екатерина Александрова заняла наивысшую позицию среди всех соотечественниц.
03:00
Цена на нефть WTI растёт
Цена на нефть марки WTI растёт. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Вратарь «Флориды» Бобровский получил травму
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» пропустил матч своей команды из-за травмы.
03:00
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву утром в понедельник, 13 января, из-за неисправности.
03:00
Слуцкий рассказал о введении системы штрафов в «Рубине»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не верит в воспитательные беседы с футболистами.
03:00
Источник сообщил о прибытии Хафтара в Москву
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву.
03:00
Касаткина уступила Бенчич в первом круге турнира WTA в Аделаиде
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.
03:00
Павлюченкова одержала победу над Контавейт в первом круге турнира WTA в Аделаиде
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
03:00
«Нью-Джерси» победил «Тампу» в НХЛ, Гусев отметился результативным пасом
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».
03:00
Сотовые операторы повысили стоимость тарифов
Сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Билайн» с 16 января, сообщает РИА Новости.
03:00
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризона Койотс».
03:00
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
03:00
В Москве 13 января ожидается до +3 °С
Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до +3 °С ожидаются в понедельник, 13 января, в Москве.
03:00
В Приамурье эвакуировали около десятка учебных заведений
В Благовещенске Амурской области из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы около десятка школ, колледжей и спорткомплекс.
03:00
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT.
03:00
Боевики продолжают обстреливать населённый пункт Захра на окраине Алеппо
Боевики продолжают обстреливать населённый пункт Захра на окраине крупнейшего города на севере Сирии — Аллепо.
03:00
СК: Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что осуждённый бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
03:00
Более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО подняты по тревоге
Более 4,5 тысячи военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области прошли проверку боевой готовности.
03:00
В МИД Ирана заявили, что Трамп не имеет права позорить персидский язык
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что «грязные языки» не имеют права «позорить» персидский язык, делая отсылку к твиту президента США Дональда Трампа на фарси.
03:00
Школы и университет эвакуируют в ЕАО
Школы и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане Еврейской автономной области эвакуируют из-за сообщений о минировании.
03:00
Помпео и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
03:00
Во Владивостоке проверяют 10 школ после сообщений о минировании
Во Владивостоке проверяют десять школ после сообщений о минировании.
03:00
Трамп заявил, что не против переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против переговоров с Ираном на определённых условиях.
03:00
СМИ: В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном.
03:00
Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах.
03:00
США могут заключить сделку с талибами в 2020 году
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.
03:00
В Хабаровске эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
Сообщение об угрозе взрыва в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идёт эвакуация.
03:00
США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры
Соединённые Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре 2019 года в Стокгольме переговоры.
03:00
Тела погибших в Иране украинцев привезут на родину одним рейсом
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны Украины вернётся из Тегерана с телами всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
03:00
СМИ: «Динамо» хочет приобрести футболиста «Крыльев Советов» Соболева
Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в трансфере нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
03:00
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин сравнил цены на жильё в США и России
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о ценах на жильё в США.