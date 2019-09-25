WFB: ради демократии Америке следует остановить дрейф Тбилиси в сторону Москвы

США должны начать уделять внимание Грузии, которая, возможно, оказалась на перепутье, пишет обозреватель The Washington Free Beacon Аарон Клигман.

«На фоне того, как Россия бомбит больницы в Сирии и поддерживает сепаратистов на востоке Украины, легко забыть, что эта текущая волна российской агрессии на самом деле началась тут, в республике Грузия, в 2008 году», — говорится в статье.

Кто-то даже может заявить, что российско-грузинская война, в ходе которой «российские силы вторглись в грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию и до сих пор оттуда не ушли», ознаменовала возврат к противостоянию великих держав, как любят в Вашингтоне называть набирающую обороты борьбу с Россией и Китаем за влияние в мире.

Грузинский народ, однако, ничего не забыл. Они живут с осознанием того, что российские солдаты находятся всего в 45 минутах езды от Тбилиси и могут заблокировать крупные магистрали Грузии в считанные минуты, расколов страну напополам.

Тем не менее Тбилиси продолжает оставаться оживлённым городом. Его бурная ночная жизнь, эклектичная кухня и разнообразная историческая архитектура помогают сделать его, как написал National Geographic, «самым богемным городом мира».

Однако огромная тень России всё ещё нависает над страной, вызывая у местных жителей недовольство Москвой. Автор пишет, что в одном из магазинов электроники в Грузии пообщался с двумя сотрудниками, которые бегло говорили по-английски. Они были возмущены негативным влиянием России на Грузию, а также дружелюбием нынешнего правительства, сформированного партией «Грузинская мечта», по отношению к Москве.

«Семьдесят процентов грузинского народа против правительства и российского влияния и хотят быть частью Запада», — заявил обозревателю The Washington Free Beacon один из собеседников.

Тень России, пишет Аарон Клигман, стала ещё более очевидной, когда он заметил на сумке с изображением карты Грузии отмеченные красным цветом Абхазию и Южную Осетию. И там также была надпись «Оккупировано Россией».

Жители Тбилиси прекрасно осознают российскую угрозу. И они хотят, чтобы и другие её осознавали. Многих тревожит не только оккупация Россией территорий на севере страны, но и её влияние внутри Грузии. Местная оппозиция обвиняет партию «Грузинская мечта», имеющую большинство в парламенте, в слишком дружелюбном отношении к Москве.

Оппозиционеры также отмечают, что Бидзина Иванишвили — миллиардер, который основал и в настоящее время возглавляет партию, — заработал свои деньги в России в 1990-х годах, и что Георгий Гахария, которого депутаты от «Грузинской мечты» недавно утвердили в качестве нового премьер-министра, жил и работал в России с 1994-го по 2013 год.

«Страна находится под угрозой дальнейшего скатывания в сферу влияния России. И эта угроза имеет значение не только для Грузии и региона, но и для Соединённых Штатов», — говорится в статье.

Как отмечает автор, стратегическое значение Грузии для Вашингтона обусловлено прежде всего её длинной береговой линией вдоль Чёрного моря.

«Думайте о Чёрном море как о продолжении Атлантического и Индийского океанов, — приводит автор слова американского генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса. — Оно определяет стратегическое мышление России. Оно является стартовой площадкой для российского влияния».

По словам Ходжеса, оспаривание контроля Москвы над Чёрным морем крайне важно для противодействия российской агрессии.

В статье отмечается, что это море даёт российским военным доступ к большинству мест, где Москва в настоящий момент создаёт проблемы, — к Сирии, Украине, Ливии.

Черноморский регион — это уязвимое место на восточном фланге НАТО и важный перекрёсток для транспортировки товаров и энергоресурсов, пишет The Washington Free Beacon. Чем активнее Россия контролирует территорию, тем больше у неё может быть энергетических ресурсов и ключевых торговых путей, что позволяет Кремлю запугивать другие страны, вынуждая их подчиняться его воле, утверждается в статье.

И по мере того как Турция заигрывает с Москвой, Грузия начинает играть всё более важную роль для интересов США в Чёрном море. Добавьте тот факт, что Грузия — настоящая демократия с регулярными выборами, и у Америки есть как моральные, так и стратегические основания волноваться о её дрейфе в сторону России.

Соединённые Штаты могут помочь Тбилиси в деле защиты грузинской демократии: они могут сыграть на том, что Иванишвили хранит большую часть своих денег на Западе. И западным странам нужно будет оказать давление на миллиардера, чтобы тот пересмотрел свой подход к Москве.

«Ставки в Грузии высоки. Что бы ни случилось, последствия для России и для здоровья демократии будут ощущаться далеко за пределами Кавказа. Вашингтон должен более внимательно следить за происходящим», — подытоживает свою статью для The Washington Free Beacon обозреватель Аарон Клигман.