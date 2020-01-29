Президент Грузии: Россия подбирается к Тбилиси благодаря «ползучей оккупации»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что благодаря «ползучей оккупации» Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Как пишет портал «Грузия Online», в своём выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге Зурабишвили также рассказала о состоянии прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые, по её словам, находятся в плачевном состоянии и постоянно ухудшаются.

Ситуация с правами человека в Абхазии и Южной Осетии находится в плачевном состоянии и постоянно ухудшается. Как пишет «Грузия Online», об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге.

Как отмечает издание, президент затронула существующие переговорные форматы, подчеркнув, что ни один из них не является обнадёживающим.

«Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадёживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им», — заявила Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили также отметила, что целью правительства Грузии является «благосостояние и безопасность граждан».

«Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов. Тем не менее нашей главной целью и устремлением является благополучие и безопасность рядовых граждан. Они заслуживают лучшей жизни», — сказала Саломе Зурабишвили.