Le Figaro: несмотря на усилия оппозиции, влияние Москвы в Грузии продолжает расти

Грузинская оппозиция продолжает протестовать против усиления влияния России в политике страны, сообщает le Figaro. Как передаёт издание, проевропейские политики обеспокоены тем фактом, что ключевые фигуры во власти придерживаются линии компромисса с Москвой, российский бизнес занимает прочные позиции в ключевых отраслях грузинской экономики, а западные страны стремятся исключить важные для Грузии вопросы из повестки международных встреч ради сближения с Кремлём.

Начиная с лета «демократическая и проевропейская оппозиция» Грузии протестует у здания парламента против излишне пророссийской политики властей, сообщает обозреватель Le Figaro Изабель Лассьер. Как напоминает автор, начало демонстрациям положило выступление российского депутата Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблее православия, который произносил свою речь на русском языке из кресла главы парламента. Его обращение вызвало смятение в стране, где всё ещё живы воспоминания о войне 2008 года, отмечает журналист.

После «жёсткого вмешательства» органов безопасности, в результате которого 240 участников акции были ранены, демонстранты не сложили оружия и отныне протестуют против захвата власти в стране бывшим премьер-министром и олигархом Бидзиной Иванишвили, основателем правящей партии «Грузинская мечта», сделавшим состояние в России в 1990-х годах. Как поясняет автор, несмотря на официальный уход из политики, Иванишвили считают истинным авторитарным лидером Грузии, который, находясь в тени, «дёргает за ниточки» в политике. Его «марионеткой» называют и крайне непопулярного президента страны Саломе Зурабишвили.

«Грузия восстановила старую советскую систему правления: страной правит партийный председатель», — негодует один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия. Критике со стороны оппозиции подвергается и новый премьер-министр страны Георгий Гахария, которого считают «человеком Москвы в Грузии».

По словам автора статьи, грузинские оппозиционеры обеспокоены «эрозией» демократических структур в стране и тем, что они называют «олигархизацией государства». «Молодой грузинской демократии» изрядно достаётся от властей, идущих на уступки России, замечает обозреватель. По убеждению Лассьер, со времён распада СССР Грузия всегда была «островком демократии в море авторитарных режимов», однако неизвестно, как долго продлится такое положение вещей.

Со времён своей победы над «проевропейским либералом» Михаилом Саакашвили «Грузинская мечта» обещала наладить отношения с Россией и проводить политику, основанную на компромиссе, которая позволила бы стране восстановить свой территориальный суверенитет. Спустя шесть лет провал этого подхода стал очевиден: соглашение, заключённое сторонами 12 августа 2008 года при посредничестве Николя Саркози, так и не было применено на практике, а российские солдаты всё ещё находятся в 45 минутах езды от Тбилиси, имея возможность перекрыть главную автотрассу страны за несколько минут. Маленькая кавказская республика не только не получила назад потерянные территории, но и столкнулась с ростом влияния России внутри страны. Слабость центральной власти, попустительство правительства облегчили экономическую экспансию Москвы в Грузии, где российские предприятия обосновались во всех отраслях.

Не ослабевает и военное давление со стороны России, отмечает автор. Российские вооружённые силы устанавливают блок-посты и строят настоящую границу в Южной Осетии. В 2008 году Москва признала независимость отколовшихся регионов. Сегодня, по опасениям одного из грузинских дипломатов, она может включить их в свой состав по примеру Крыма в 2014 году.

Как подчёркивает Лассьер, интерес западных СМИ к Грузии постепенно угасает, а потепление российско-французских отношений по инициативе Эммануэля Макрона заставляет многих опасаться полного исчезновения грузинского вопроса с повестки международных встреч. Вопрос «оккупированных территорий» в ходе переговоров уже не поднимается, поскольку «русские не хотят об этом говорить», подтверждает французский дипломат.

Учитывая, что Великобритания поглощена брекситом, Германия сфокусирована на окончании правления Ангелы Меркель, Франция предлагает перезагрузку отношений с Москвой, а Польша ослаблена внутренним политическим кризисом, «все европейские страны, способные дать отпор Путину, сдались», и страна снова может оказаться в российской сфере влияния, сетует сотрудник грузинского МИД.

В Тбилиси эти опасения усиливаются тем фактом, что перспектива вступления страны в ЕС и НАТО больше не актуальна. Как напоминает журналист, Грузия в течение многих лет прикладывала все усилия для вхождения в западные структуры, однако после конфликта 2008 года многие страны, включая Францию и Германию, отказались поддерживать эту идею из опасений спровоцировать ярость Москвы.