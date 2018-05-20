«Корректный по форме, но твёрдый по содержанию» — Le JDD рассказал, каким будет визит Макрона в Россию
Как напоминает французское издание Le Journal du Dimanche, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в четверг 24 мая 2018 года с визитом в Москву по приглашению главы Кремля Владимира Путина. Как отмечает Le JDD, с момента последних встреч двух президентов — в Версале 29 мая 2017 и в Гамбурге на саммите G20 в июле того же года — «геополитический пейзаж существенно изменился». В Елисейском дворце настаивают, что двусторонний «диалог поддерживался», даже несмотря на дело Скрипаля и изменение расклада сил в Сирии, где «режим Басара Асада» отвоевал большую часть территории страны, «опираясь на мощную поддержку России и Ирана». Ещё один острый вопрос — «аннексия» Крыма у Украины, которую Владимир Путин «довершил» на этой неделе, лично «открыв» 19-километровый мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией.
«Нам предстоит выстроить многое, однако с открытыми глазами», — отмечают представители Елисейского дворца, не возлагая больших надежд на прогресс в отношении «вопросов, вызывающих раздражение».
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