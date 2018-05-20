«Корректный по форме, но твёрдый по содержанию» — Le JDD рассказал, каким будет визит Макрона в Россию

В ходе предстоящего визита в Москву по приглашению Владимира Путина, президент Франции Эммануэль Макрон останется непреклонным в отношении «острых вопросов» международной повестки, однако при этом постарается активизировать франко-российское сотрудничество, предполагает французский еженедельник Le Journal du Dimanche. Как напоминает издание, в последнее время французский лидер и представители Елисейского дворца не раз подчёркивали необходимость поддерживать диалог с Россией, однако делать это «без наивности».

Как напоминает французское издание Le Journal du Dimanche, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в четверг 24 мая 2018 года с визитом в Москву по приглашению главы Кремля Владимира Путина. Как отмечает Le JDD, с момента последних встреч двух президентов — в Версале 29 мая 2017 и в Гамбурге на саммите G20 в июле того же года — «геополитический пейзаж существенно изменился». В Елисейском дворце настаивают, что двусторонний «диалог поддерживался», даже несмотря на дело Скрипаля и изменение расклада сил в Сирии, где «режим Басара Асада» отвоевал большую часть территории страны, «опираясь на мощную поддержку России и Ирана». Ещё один острый вопрос — «аннексия» Крыма у Украины, которую Владимир Путин «довершил» на этой неделе, лично «открыв» 19-километровый мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией.

«Нам предстоит выстроить многое, однако с открытыми глазами», — отмечают представители Елисейского дворца, не возлагая больших надежд на прогресс в отношении «вопросов, вызывающих раздражение».

Как передаёт издание, для подготовки к разговору с российским президентом «без наивности» Эммануэль Макрон в прошедшую пятницу встретился с определённым кругом экспертов. В их числе был, к примеру, историк украинского происхождения, потомок эмигрантов, покинувших Крым после революции 1917 года, Антуан Аржаковский. Кроме того, как сообщается, Макрон беседовал с философом Мишелем Ельчаниновым, автором книги «В голове у Путина». Как отмечает издание, французский лидер вряд ли ждал, что приглашённые им специалисты выскажут то же мнение, что и сам президент Французской Республики в своём недавнем интервью Le JDD, а именно, что Владимир Путин, «тяжело переживший унижение», связанное с распадом СССР, «мечтает вернуть России её величие».

По убеждению журналистов, если Макрон понял, что «русских не стоит унижать», это значит, что в ходе предстоящего визита он станется «непреклонным» в отношении серьёзных внешнеполитических вопросов, однако при этом попытается активизировать двустороннее сотрудничество — разумеется, «в рамках европейских санкций, введённых после аннексии Крыма».

С целью показать, что он «не обманывается» в отношении состояния российской демократии на заре нового президентского срока Владимира Путина, французский президент запланировал встречу с представителями российских правозащитных организаций, сообщает Le JDD.

На примере планов по заключению соглашения между французской и российской федерациями регби, видно, что «идея в том, чтобы оставаться твёрдым по содержанию, но корректным по форме», заключает издание.