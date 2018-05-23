Le Figaro: Макрон едет к Путину, несмотря на «множество препятствий»

В ходе предстоящей встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Санкт-Петербурге на повестке дня будет три главных вопроса: Украина, Иран и Сирия, полагает обозреватель Le Figaro Рено Жерар. Несмотря на то что по каждому из них у лидеров двух стран немало разногласий, в их силах создать задел для будущего сотрудничества, уверен автор.

«Даже давние отношения между великими державами должны подпитываться регулярными встречами на высшем уровне. Вот в чём смысл визита Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург 24—25 мая», — считает обозреватель Le Figaro Рено Жерар. Эта поездка станет ответом на визит Владимира Путина в Версаль, состоявшийся 29 мая 2017 года и приуроченный к 300-летию дипломатических отношений между Россией и Францией. Как отмечает автор, в ходе предстоящей встречи лидеры двух государств получат возможность укрепить франко-российское сотрудничество в культурной и научной сферах, однако «улучшить политические и экономические отношения будет гораздо труднее», поскольку на пути сближения двух стран лежит «множество препятствий».

«Со стратегической точки зрения, долгосрочная цель Франции должна быть очевидной: удержать Россию в Европе, не подталкивать её в сторону Азии», — полагает журналист. По мнению Жерара, Россия и Франция должны «составить блок, способный разговаривать на равных с Китаем, не прекращающим утверждать свои гегемонистские амбиции». В долгосрочной перспективе планы Китая беспокоят и Россию, однако в краткосрочной — она ценит этого «сильного и надёжного друга, столь отличного от Европы, демонстрирующего солидарность и независимость, своего главного торгового партнёра, который не читает ей морали и не налагает на неё санкции», отмечает автор.

В ходе предстоящей встречи Путина и Макрона на повестке дня ожидаются три политических вопроса: Украина, Иран и Сирия.

Что касается украинского кризиса, Россия согласилась на размещение «голубых касок» в Донбассе, однако не разрешила им осуществлять мониторинг на российско-украинской границе. Украина в свою очередь отказалась принять закон, который предоставил бы полную культурную и языковую автономию Донбассу, а также всеобщую амнистию в отношении бойцов-сепаратистов, и по убеждению автора, каких-либо политических шагов от Киева в этом направлении не стоит ждать до президентских выборов 2019 года. «Однако если бы Россия сделала конкретный жест в отношении восстановления киевского суверенитета в Донбассе, французы могли бы инициировать отмену санкций со стороны ЕС с июня 2018 года», — предполагает обозреватель Le Figaro.

Россия не поддерживает идею членства Украины в НАТО. Так почему бы Франции и Германии «не высечь в мраморе» своё вето на вступление Украины в альянс, тем более что они уже налагали его в апреле 2008 года? Жерар предлагает Парижу и Берлину последовать примеру Австрии и установить нейтралитет в военном отношении. Встреча Путина и Макрона не приведёт к каким-либо сдвигам по ситуации с Украиной. «Но ничто не мешает двум президентам подготовиться к будущему!» — отмечает автор.

Что касается иранского вопроса, здесь оба лидера согласятся с необходимостью сохранения ядерного соглашения, подписанного 14 июля 2015 года, из которого в одностороннем порядке вышли США, прогнозирует обозреватель. В краткосрочной перспективе французские предприятия, скорее всего, подчинятся «американскому диктату», поскольку их торговый обмен с США несравнимо больше, чем с Ираном. Однако Макрон может представить на суд Путину европейскую идею о финансировании торговли с Ираном посредством Европейского инвестиционного банка — организации, защищённой от ответных мер США, делает предположение журналист.

Но самые существенные разногласия ждут Макрона и Путина по сирийскому вопросу, предрекает Жерар. «После закрытия своего посольства в Дамаске в 2012 году Франция вышла из игры», — отмечает автор. Сегодня эта страна участвует в конфликте только как союзник курдов из региона Роява, которых Америка уже сдала на милость турецкой армии в Африне. В то же время Россия, «пользующаяся уважением всех государств», стала «стержневой» державой на Ближнем Востоке.

Пример Талейрана* на Венском конгрессе уже доказал, что французы могут быть «лучшими переговорщиками в мире», и пора об этом вспомнить, призывает автор статьи в заключение.

* Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754—1838) — французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа. Известный мастер политической интриги (прим. ИноТВ).