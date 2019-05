Times: Лондон решил положить конец лоббированию российских интересов в парламенте

Правительство Великобритании готовится обязать членов палаты лордов декларировать доходы, поступающие от иностранных компаний в надежде остановить лоббирование российских и китайских интересов, пишет воскресное приложение к The Times. Кроме того, в стране работают над законопроектом, который облегчит выдворение иностранных шпионов.

Правительство Великобритании планирует остановить поток «красных денег» из России и Китая, поступающих в британский парламент в обмен на продвижение интересов стран, сообщает воскресное приложение к The Times.



По данным издания, изменения коснутся правил палаты лордов, членов которой обяжут декларировать связывающие их с Россией и Китаем деловые интересы. Согласно действующим правилам члены палаты лордов в отличие от коллег по палате общин не обязаны раскрывать источники своих доходов.



Кроме того, ожидается, что в Великобритании появится закон, направленный против иностранных шпионов, который облегчит их депортацию, даже если они находятся в стране на законных основаниях.



Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес отметил необходимость обеспечения «прозрачности политической системы» страны, для того чтобы защитить британскую демократию от «гибридных атак со стороны враждебных государств». Подобное заявление политик сделал после того, как стало известно, что семь членов палаты лордов связывают деловые интересы с Россией, а некоторые даже публично поддерживали Москву.



«Страны, которые стремятся подорвать Запад, ищут уязвимые места в политической системе и СМИ», — отметил Уоллес в интервью The Times. При этом, по его словам, угрозу представляет именно отсутствие прозрачности политической системы.



Он также подтвердил, что разработка законопроекта ведётся примерно с марта прошлого года, когда в английском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным источников издания в силах безопасности, в настоящее время в Великобритании работают больше иностранных шпионов, чем в разгар холодной войны.



Кроме того, законопроект, о котором предположительно объявит во время обращения королева Елизавета II, позволит выдворять из страны сотрудников телекоммуникационной компании Huawei, работающих на китайскую разведку.



The Times напоминает, что ранее на этой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности.