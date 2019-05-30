Times: всё меньше китайских студентов едут получать образование в США из-за торговой войны

Всё больше студентов из Китая отдают предпочтение британским университетам, отказываясь от получения образования в США, передаёт The Times. Как отмечает издание, обратить своё внимание на Великобританию китайцев заставляют торговая война и ужесточение процесса получения американских студенческих виз.

Из-за обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином и ужесточения правил получения гражданами Китая визы в США китайские студенты стали избегать американских университетов, отдавая предпочтение образованию в университетах Великобритании, сообщает The Times.

По данным китайского Института исследований международного образования EIC Education, наиболее популярным выбором студентов из Поднебесной стала именно Великобритания. 20% респондентов сказали, что хотели бы получать высшее образование в Туманном Альбионе. На США свой выбор остановили 17% опрошенных.

Издание отмечает, что представители китайского среднего класса стремятся дать своим детям высшее образование на английском языке. Кроме того, сами университеты заинтересованы в привлечении студентов из Китая.

Во время учебного года 2017—2018 число китайцев, получающих образование в Великобритании, впервые перевалило за отметку 100 тыс. и составило 106 тыс. человек. При этом к марту этого года на британскую студенческую визу подали уже 100 057 граждан Китая, то есть на 13% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

В свою очередь, число китайцев, посещающих США, по сравнению с прошлым годом сократилось на 5,7%, а именно до 2,9 млн человек.

The Times сообщает, что это стало следствием ужесточения администрацией американского лидера Дональда Трампа требований к получению студенческой визы китайцами, особенно теми, кто хочет обучаться научным или техническим специальностям.

В настоящий момент в американских высших учебных заведениях получают образование более 360 тыс. китайских граждан, что представляет крупнейшую группу иностранных студентов в США. При этом многие из тех, кто в Соединённых Штатах изучает робототехнику или высокотехнологическое производство, жаловались на задержки в выдаче виз для возвращения к обучению после поездок на родину.