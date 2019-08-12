Le Figaro: ООН обвинила Францию в нарушении международного права за переправку джихадистов в Ирак
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар в письме правительству Франции раскритиковала решение о переправке в конце января 13 французских джихадистов из сирийского Курдистана в Ирак, где они были приговорены к смертной казни, сообщает Le Figaro.
«Переправка французских джихадистов — это крайне серьёзно. Она дал почву для множества нарушений международного права», — подчеркнула Каламар. По её словам, в предъявленном французскому правительству документе «представлены изученные и проанализированные факты», касающиеся действий Франции, которые могут оказаться нарушением прав человека и международных соглашений. По словам спецдокладчика ООН, «активная или пассивная поддержка» французским правительством экстрадиции в Ирак французских граждан, так или иначе причастных к деятельности Исламского государства*, может быть признана нарушением прав человека — в частности, права на жизнь и беспристрастный судебный процесс.
Как пояснила Каламар, государство, отменившее смертную казнь, не может переправлять граждан в страны, где она по-прежнему практикуется. В направленном французским властям письме представитель ООН просит разъяснить, получала ли Франция дипломатические заверения от Ирака в том, что подсудимые не будут казнены. Как подчёркивает спецдокладчик, некоторые «жертвы исламского государства» могут счесть, что им отказано в праве на справедливость.
«Необходимо положить конец подобным переправкам. Этот процесс не позволяет проводить справедливую политику по отношению к жертвам ИГ. Справедливость не восстановлена, правда скрывается», — утверждает представитель ООН, добавляя, что к нарушению международного права причастна не только Франция, но и другие игроки, принимающие участие в процессе переправки джихадистов, будь то сирийские курды, американцы или иракцы.
Как передаёт газета, в Париже и Багдаде решение вопроса с французскими экстремистами происходит в обстановке секретности. При этом, если члены семей подсудимых осуждают иракскую юстицию за поспешность, французская общественность в массе выступает против возвращения этих граждан в страну.
Альтернативой переправке джихадистов в Ирак, по словам Каламар, является создание специального международного трибунала или предлагаемый другими европейскими игроками «гибридный судебный процесс». Как напоминает издание, идею создания «международного судебного механизма» недавно выдвигал и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Каламар дала французским властям 60 дней для того, чтобы ответить на предъявленные обвинения, после чего будет решаться вопрос о возможных санкциях, сообщается в статье.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: за содержание своих джихадистов в иракских тюрьмах Франция расплатилась военной техникой
-
Independent: вывод американских войск из Сирии даёт России шанс доказать, что она может победить ИГ
-
Newsweek: Россия обвинила США в том, что они превращают сирийских беженцев в заложников
-
Le Figaro: абсурдная стратегия Трампа в Сирии приводит Европу в отчаяние