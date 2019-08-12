Le Figaro: ООН обвинила Францию в нарушении международного права за переправку джихадистов в Ирак

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Аньес Каламар обвинила Францию в нарушении международного права и прав человека в связи с переправкой из Сирии в Ирак 13 французских граждан, связанных с «Исламским государством», пишет Le Figaro. По словам Каламар, страна, отказавшаяся от смертной казни, не имеет права высылать своих заключённых туда, где такая казнь им грозит.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар в письме правительству Франции раскритиковала решение о переправке в конце января 13 французских джихадистов из сирийского Курдистана в Ирак, где они были приговорены к смертной казни, сообщает Le Figaro.

«Переправка французских джихадистов — это крайне серьёзно. Она дал почву для множества нарушений международного права», — подчеркнула Каламар. По её словам, в предъявленном французскому правительству документе «представлены изученные и проанализированные факты», касающиеся действий Франции, которые могут оказаться нарушением прав человека и международных соглашений. По словам спецдокладчика ООН, «активная или пассивная поддержка» французским правительством экстрадиции в Ирак французских граждан, так или иначе причастных к деятельности Исламского государства*, может быть признана нарушением прав человека — в частности, права на жизнь и беспристрастный судебный процесс.

Как пояснила Каламар, государство, отменившее смертную казнь, не может переправлять граждан в страны, где она по-прежнему практикуется. В направленном французским властям письме представитель ООН просит разъяснить, получала ли Франция дипломатические заверения от Ирака в том, что подсудимые не будут казнены. Как подчёркивает спецдокладчик, некоторые «жертвы исламского государства» могут счесть, что им отказано в праве на справедливость.

«Необходимо положить конец подобным переправкам. Этот процесс не позволяет проводить справедливую политику по отношению к жертвам ИГ. Справедливость не восстановлена, правда скрывается», — утверждает представитель ООН, добавляя, что к нарушению международного права причастна не только Франция, но и другие игроки, принимающие участие в процессе переправки джихадистов, будь то сирийские курды, американцы или иракцы.

Как передаёт газета, в Париже и Багдаде решение вопроса с французскими экстремистами происходит в обстановке секретности. При этом, если члены семей подсудимых осуждают иракскую юстицию за поспешность, французская общественность в массе выступает против возвращения этих граждан в страну.

Альтернативой переправке джихадистов в Ирак, по словам Каламар, является создание специального международного трибунала или предлагаемый другими европейскими игроками «гибридный судебный процесс». Как напоминает издание, идею создания «международного судебного механизма» недавно выдвигал и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Каламар дала французским властям 60 дней для того, чтобы ответить на предъявленные обвинения, после чего будет решаться вопрос о возможных санкциях, сообщается в статье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



