Focus: разный подход к политике лишь осложняет отношения Меркель и Макрона

Сложности в отношениях между Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объясняются разными подходами двух лидеров к политике, пишет Focus Online. Макрон стремится к быстрому решению вопросов, в то время как Меркель исповедует прагматичный подход.

Во время торжественного приёма по случаю 30-летия падения берлинской стены, Ангела Меркель в частном разговоре жёстко раскритиковала Эммануэля Макрона, пишет Focus Online. Канцлер ФРГ обвинила Макрона в проведении «деструктивной» политики, по итогам которой ей приходится восстанавливать нанесённый Францией ущерб.

Издание напоминает, что раннее Макрон резко высказался в отношении НАТО, диагностировав у альянса «смерть мозга». Кроме того, Франция наложила вето на переговоры по принятию в ЕС Албании и Северной Македонии.

Как пишет Focus Online, у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель очень разные подходы. Французский президент стремится к быстрому решению политических вопросов, в то время как канцлер Германии предпочитает прагматичный подход. Из-за этой разницы отношения двух лидеров усложняются.

Тем не менее, после слов Макрона Германия всё же решила проверить состояние процесса принятия решений в НАТО, отмечает издание: министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предложил создать специальную комиссию из экспертов, возглавлять которую будет Йенс Столтенберг. Такая мера была спровоцирована не только словами Макрона, но и односторонними действиями США и Турции в Сирии.