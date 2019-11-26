Daily Sabah: союзники США покупают у России оружие, не встречая сопротивления со стороны Вашингтона

Союзники Соединённых Штатов продолжают покупать у России, которая является вторым крупнейшим экспортёром оружия в мире, вооружения, не встречая при этом сопротивления со стороны Вашингтона, отмечает турецкое издание Daily Sabah.

Москва, согласно данным Рособоронэкспорта, продавала свои вооружения 166 странам — членам ООН.

Главные покупатели — Индия, Вьетнам, Китай и Бангладеш в Азии, Иран и Ирак на Ближнем Востоке, Алжир в Африке, Никарагуа в Латинской Америке. Кроме того, ряд членов НАТО и некоторые союзники Вашингтона также приобретали российскую военную продукцию.

Так, в настоящее время в военно-технической сфере у Москвы имеются связи с такими союзниками Вашингтона, как Франция, Греция, Болгария, Словакия, Финляндия, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Иордан, Саудовская Аравия.

Член НАТО Греция — это вообще один из крупнейших покупателей российских вооружений. В разные времена Москва поставляла Афинам системы ПВО, в том числе ЗРК С-300, десантные корабли на воздушной подушке, противотанковые ракетные системы, боевые машины пехоты, ручные противотанковые гранатомёты, артиллерийские установки, военные транспортные вертолёты Ми-26, а также вооружения для сил специального назначения, говорится в статье.

И даже сами США закупали российские вооружения с целью их изучения, пишет издание со ссылкой на эксперта Павла Фельгенгауэра. Правда, по его словам, и Москва также приобретала у третьих стран американские вооружения с теми же самыми целями.