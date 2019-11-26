Daily Sabah: союзники США покупают у России оружие, не встречая сопротивления со стороны Вашингтона

Союзники Вашингтона и даже члены НАТО продолжают закупать у России вооружения, пишет Daily Sabah. При этом США не демонстрируют никакого несогласия с подобными действиями союзных государств, отмечается в статье.
Союзники Соединённых Штатов продолжают покупать у России, которая является вторым крупнейшим экспортёром оружия в мире, вооружения, не встречая при этом сопротивления со стороны Вашингтона, отмечает турецкое издание Daily Sabah.
Москва, согласно данным Рособоронэкспорта, продавала свои вооружения 166 странам — членам ООН.
Главные покупатели — Индия, Вьетнам, Китай и Бангладеш в Азии, Иран и Ирак на Ближнем Востоке, Алжир в Африке, Никарагуа в Латинской Америке. Кроме того, ряд членов НАТО и некоторые союзники Вашингтона также приобретали российскую военную продукцию.
Так, в настоящее время в военно-технической сфере у Москвы имеются связи с такими союзниками Вашингтона, как Франция, Греция, Болгария, Словакия, Финляндия, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Иордан, Саудовская Аравия.
Член НАТО Греция — это вообще один из крупнейших покупателей российских вооружений. В разные времена Москва поставляла Афинам системы ПВО, в том числе ЗРК С-300, десантные корабли на воздушной подушке, противотанковые ракетные системы, боевые машины пехоты, ручные противотанковые гранатомёты, артиллерийские установки, военные транспортные вертолёты Ми-26, а также вооружения для сил специального назначения, говорится в статье.
И даже сами США закупали российские вооружения с целью их изучения, пишет издание со ссылкой на эксперта Павла Фельгенгауэра. Правда, по его словам, и Москва также приобретала у третьих стран американские вооружения с теми же самыми целями.
Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова в ходе заседания Лобненского городского суда отказалась признать вину в смерти актёра Дмитрия Марьянова, проходившего лечение в клинике незадолго до смерти.
Международная федерация футбола (ФИФА) находится в постоянном контакте со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) по поводу возможных санкций в отношении России.
Президент России Владимир Путин сообщил, что его прошедший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был в основном посвящён энергетическим вопросам. Об этом он рассказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что многие российские атлеты могут сменить спортивное гражданство, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) введёт санкции в отношении России.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Число погибших в результате землетрясения вблизи албанской столицы Тираны достигло 14, пишет Associated Press со ссылкой на Минобороны. Спасатели продолжают искать выживших под завалами разрушенных домов.
Украина считает возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что не наблюдает признаков «комы» НАТО, несмотря на «слухи» о разногласиях внутри альянса, и считает коллективную безопасность внутри организации «сильнее», чем несколько лет назад.
Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказал мнение о возможности обжалования решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении организации.
Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Банка России ввести для работников бесплатные переводы средств из зарплатного банка на свой счёт в другом банке или возможность перевода зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей.
Мужчина, осуждённый за совершение более 30 тяжких преступлений против личности, вновь предстанет перед судом в Самарской области, сообщает Nation News. Его обвиняют в убийстве двух девочек в 1994 и 1997 годах.
Россиянам старше 23 лет, включённым в список детей-сирот и по закону имеющим право на получение от государства жилья, предложат выбрать между готовой квартирой и сертификатом для самостоятельной покупки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Бориса Гладких.
Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что ему не нравится, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обвиняет спортивных чиновников в допинг-скандале вокруг российского спорта.
Россиян начнут информировать обо всех положенных им мерах социальной поддержки, льготах и пособиях с 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Скляра.
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне стали чаще тратить материнский капитал на обучение детей, при этом доля семей, которые намерены с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, постепенно снижается, передаёт «Российская газета».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) воздержался от комментариев относительно появившейся в СМИ информации о возможном отстранении России от Евро-2020, а также лишении Санкт-Петербурга права принимать матчи турнира из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае, передаёт NewInform со ссылкой на сообщение пограничного управления ФСБ России.