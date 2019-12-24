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Junge Welt: на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию

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Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», утверждает немецкое издание.
Junge Welt: на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию
Reuters

Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — 2020» станут ни чем иным, как крупнейшей за последние 25 лет переброской американских войск на европейский континент, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Официально это учения войск США, по факту, однако, страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против Российской Федерации», — утверждает автор статьи Йорг Кронауэр.

Согласно «сценарию», американские войска будут переброшены через Атлантику в Западную Европу, а затем — в Польшу и Прибалтийские страны «как можно ближе к российской границе», уточняет журналист Junge Welt.

Как уверяет Йорг Кронауэр, учения «Защитник Европы — 2020» также нужны Соединённым Штатам, чтобы «протестировать всю свою логистическую цепочку по пути в Восточную Европу».

Что же касается Германии, то участие немецкого бундесвера в предстоящих учениях — «это лишь часть от всего того вклада, который бундесвер вносит в развёртывание войск НАТО против России», отмечает автор статьи.

Так, например, Германия уже возглавляет многонациональный батальон альянса в Литве, с этого года командует силами быстрого реагирования НАТО и «играет важную роль в подготовке к войне с Россией в Балтийском море», перечисляет журналист немецкого издания.

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