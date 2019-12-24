Junge Welt: на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию

Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», утверждает немецкое издание.
Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — 2020» станут ни чем иным, как крупнейшей за последние 25 лет переброской американских войск на европейский континент, пишет немецкая газета Junge Welt.
«Официально это учения войск США, по факту, однако, страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против Российской Федерации», — утверждает автор статьи Йорг Кронауэр.
Согласно «сценарию», американские войска будут переброшены через Атлантику в Западную Европу, а затем — в Польшу и Прибалтийские страны «как можно ближе к российской границе», уточняет журналист Junge Welt.
Как уверяет Йорг Кронауэр, учения «Защитник Европы — 2020» также нужны Соединённым Штатам, чтобы «протестировать всю свою логистическую цепочку по пути в Восточную Европу».
Что же касается Германии, то участие немецкого бундесвера в предстоящих учениях — «это лишь часть от всего того вклада, который бундесвер вносит в развёртывание войск НАТО против России», отмечает автор статьи.
Так, например, Германия уже возглавляет многонациональный батальон альянса в Литве, с этого года командует силами быстрого реагирования НАТО и «играет важную роль в подготовке к войне с Россией в Балтийском море», перечисляет журналист немецкого издания.
Пассажирам первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь подарят карту гостя, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное Министерство внутренней политики, информации и связи.
Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта составят почти 800 млрд рублей, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоао Мариу заявил, что его соотечественник Криштиану Роналду мог бы перейти в клуб Российской премьер-лиги при условии, что команда борется за победу в Лиге чемпионов.
В Екатеринбурге пресекли работу подпольного цеха, где незаконно производились и хранились спиртные напитки, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года заместителя начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Алексея Серебро, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Советник гендиректора «РосдорНИИ» Станислав Мамулат в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщение о том, что правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала тот факт, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) через швейцарских юристов.