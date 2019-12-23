Die Welt: «сильнейший союзник» дал добро — генсек НАТО изъявил желание лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО сигнализировал Москве, что готов лично провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Die Welt. По словам Йенса Столтенберга, как раз в сложные времена и нужно садиться за стол переговоров. Нарушить же режим тишины и послать главе Кремля сигнал генсека западного военного блока «воодушевил сильнейший союзник», утверждает немецкое издание.

На протяжении нескольких лет на самом высоком уровне царил режим тишины между НАТО и Россией. И вот наконец-то он был нарушен, и сделал это генеральный секретарь Североатлантического альянса, сообщает Die Welt.

В частности, уточняет немецкая газета, Йенс Столтенберг «сигнализировал» Москве, что готов лично провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Я бы встретился с президентом Путиным, если для этого будут предпосылки», — заявил генсек НАТО.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, как раз в сложные времена и нужно садиться за стол переговоров.

«Российская Федерация — наш самый большой сосед, и так будет всегда», — констатировал генсек западного военного блока.

Послать же сигнал Владимиру Путину Йенса Столтенберга «воодушевил сильнейший союзник», отмечает издание.

Ещё в начале декабря, поясняет Die Welt, на полях юбилейного саммита НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп якобы дал понять, что не имел бы ничего против, если бы генеральный секретарь альянса начал переговоры с Москвой.

Кроме того, утверждает немецкая газета, глава Белого дома призвал НАТО всегда поддерживать диалог с Российской Федерацией, а также выразил уверенность, что с Россией можно наладить «очень хорошие отношения».

Такого же мнения, впрочем, уже давно придерживаются Франция и Германия, подчёркивает Die Welt. Так, например, в 2016 году именно Берлин стал одним из инициаторов возобновления переговоров с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО, напоминает издание.