«Пророссийские» меры Дональда Трампа являются последовательной политикой по саботажу американских интересов в пользу России, считает журналистка Сара Чейз. В своей статье она призывает к импичменту Трампа, отмечая, что в данном контексте это будет «срочная мера безопасности».

США пора оказать реальное сопротивление «российскому вмешательству», пишет журналистка Сара Чейз в своей статье для Defense One. В частности, Чейз предложила запустить общественную кампанию по укреплению безопасности различных общественных институтов, а также открыто потребовать импичмент и отстранение от должности Дональда Трампа, «главного сторонника российского президента Владимира Путина».

По мнению Чейз, в годы холодной войны подобное «вмешательство» представить было невозможно: тогда обе стороны готовились к «лобовому столкновению» в рамках традиционных способов ведения войны. Когда в 1991 году СССР распался, США праздновали свою историческую победу, однако это был ещё не конец. Несмотря на материальное превосходство американской стороны, Россия отыгрывалась, используя нетрадиционные методы, нацеленные, в первую очередь, на психологическое ослабление выбранных целей. Одним из самых эффективных методов России стало использование денег в качестве «мягкой силы», утверждает Чейз: «на протяжении многих лет связанные с Путиным крупные игроки с помощью денег пробивали себе путь к высшим экономическим, общественным и политическим постам США». В качестве примера Чейз приводит «связанных с Кремлём олигархов», таких как Леонид Блаватник, Владимир Потанин, Лев Парнас и Игорь Фруман. Автор пишет, что они увеличивают своё влияние в США путём частных инвестиций, а также отмечает, что среди них есть и те, кто вкладывался в бизнес-империю Трампа, например Дмитрий Рыболовлев.

Как считает автор, любое отдельное «пророссийское» решение Трампа можно объяснить раздутым эгом американского президента, а также его обещанием сократить вмешательство США в международные дела, однако, если рассматривать «пророссийские» шаги комплексно, то они раскрывают «пугающую» последовательную политику по саботажу американских интересов в пользу России.

«За последние 18 месяцев Трамп лоббировал возвращение России в G7, критиковал НАТО, позволил Турции купить российские ЗРК, ослабил санкции против тесно связанного с Путиным олигарха и внезапно приказал вывести войска США из Сирии. Кроме того, Трамп поддержал выработанный в Кремле украинский нарратив, оправдывающий российское вмешательство в американские выборы и подрывающий Украину», — пишет Чейз. Автор считает, что в данном контексте импичмент является «срочной мерой безопасности». Кроме того, Чейз призывает начать кампанию, которая предостерегала бы частные институты от «заигрываний» с Россией.