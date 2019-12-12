MSNBC: «оборонительный манёвр» — сенаторы США пытаются помешать Трампу выйти из НАТО

Мировые лидеры, американские сенаторы и даже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон опасаются, что Трамп может по своей прихоти вывести США из Североатлантического альянса, передаёт MSNBC. Как сообщает телеканал, комитет сената по международным отношениям принял резолюцию, которая должна защитить НАТО от Трампа.

В своём первом публичном выступлении после увольнения Болтон сделал шокирующее предупреждение. Он заявил, что, по его мнению, один из шагов, которые предпримет президент Трамп в случае своего переизбрания на второй срок, — это выход Соединённых Штатов из НАТО.



НАТО — это, конечно же, трансатлантический альянс, созданный по окончании Второй мировой войны, в частности, для того чтобы создать единый западный противовес и дать единый западный отпор тогда ещё Советскому Союзу. НАТО определило облик западного мира после Второй мировой. Возможно, именно из-за этого альянса третья мировая так и не началась.



Но это первое, что сказал Джон Болтон, после того как его уволили с поста советника Трампа по национальной безопасности: «Если он останется на второй срок, он развалит НАТО. Он выведет оттуда США».



Как бы безумно это ни звучало, на прошлой неделе, когда Трамп был на саммите НАТО в Лондоне, лидеры стран НАТО, мировые лидеры прибыли на саммит, подготовив антикризисные меры, на случай если он (Трамп. — ИноТВ) внезапно объявит на этом саммите, что США выходят из НАТО. Мировые лидеры буквально спланировали между собой, у них был готов план на случай, если Трамп по своей прихоти объявит, что США бросают НАТО. Потому что такая перспектива казалась им реалистичной.



Итак, сегодня комитет сената по международным отношениям сделал кое-что примечательное. Он принял двухпартийную резолюцию, согласно которой президенту Трампу потребуется одобрение конгресса, если он попытается выйти из НАТО. За это проголосовали и демократы, и республиканцы, члены обеих партий! По сути, демократы и республиканцы делают оборонительные манёвры! Они обороняются от возможных последующих действий президента. Примечательное голосование по резолюции, внесённой сенатором-демократом Тимом Кейном.



По сути, в таком же свете подаёт процедуру импичмента палата представителей, говоря, что действует быстро и расторопно, потому что нужно защитить страну, нужно, чтобы конгресс принял меры по защите страны от дальнейших действий президента, в том числе в данном контексте.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Недостойное поведение президента имеет прямое отношение к тому, сможем ли мы провести свободные и честные выборы в 2020 году. Когда кандидат приглашает иностранные государства вмешаться в наш политический процесс, это само по себе плохо. Но куда больше вреда, если так поступает президент, злоупотребляя для этого своими полномочиями.



Сейчас, пока палата представителей готовится голосовать, чтобы направить представление к импичменту в сенат для суда над президентом, что же происходит с этой динамикой, с этим, так сказать, оперативным принципом, который потихоньку работает, — и даже с участием обеих партий! — по сути, для защиты страны от действий президента и от тех шагов, которые он, как опасается конгресс, может предпринять в будущем?



Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.