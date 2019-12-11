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Telepolis: новые учения НАТО сделают из Европы базу США для войны с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В следующем году США и НАТО проведут крупнейшие за 25 лет учения и отработают сценарий переброски войск и техники на случай войны с Россией, сообщает немецкий портал Telepolis. Основным перевалочным пунктом для «Защитника Европы — 2020» станет Германия. При этом сомнительно, хотят ли США защитить Европу или обеспечить себе надёжную базу для военных действий. Более того, никто не задумывается об их последствиях для мирного населения и окружающей среды.
Telepolis: новые учения НАТО сделают из Европы базу США для войны с Россией
Reuters

В следующем году США проведут крупнейшие военные учения за последние 25 лет и перебросят американское подразделение в Европу, причём роль основного перевалочного пункта будет отведена Германии, сообщает немецкий портал Telepolis. Между тем, о том, что ожидает население в случае войны, предпочитают не рассуждать, отмечает автор статьи Флориан Рётцер.

После саммита НАТО в Брюсселе генерал Бен Ходжес и Брэдли Боумэн из Фонда защиты демократии с подчёркнутым оптимизмом праздновали торжество альянса как «сообщества ценностей», объединяющего свободные нации и «защищающего демократические принципы от авторитарных противников». При этом входящую в НАТО Турцию они не упомянули ни единым словом, хотя, по их определению, авторитарные государства не являются членами альянса, подчёркивает немецкий журналист.

Враги НАТО определены ясно, отмечает издание. К ним относится Россия, а теперь ещё и Китай: альянс готов вступить даже в экономическую войну и обороняться от китайской техники компании Huawei. А тех, кто этого не делает, отрежут от информационного потока американских спецслужб.

По версии Ходжеса и Боумэна, НАТО на протяжении 70 лет «сдерживало российскую военную агрессию», причём складывается впечатление, будто Советский Союз, а позднее Россия только и ждали случая наконец отправиться на захват Запада, иронизирует автор статьи.

Как отмечает Telepolis, США далеки от идеи ухода от НАТО. По опросам, 62% американских граждан положительно оценивают альянс. В Европе размещаются 64 тыс. американских военнослужащих, 35 тыс. из них — в Германии. В следующем году вооружённые силы США вместе с некоторыми странами НАТО выполнят «крупнейшую за 25 лет переброску размещаемых в США войск в Европу для проведения учений» Defender-Europe 20 («Защитник Европы — 2020»).

Заявлено участие 20 тыс. военнослужащих США, то есть одна дивизия, а также 9 тыс. размещающихся в Европе солдат. В общей сложности в манёврах примут участие 37 тыс. военнослужащих, из них 8 тыс. — из европейских стран. Вместе с Национальной гвардией, которая также должна отрядить на учения 7 тыс. человек, общее число участников составит 44 тыс.

Предполагается, что сопутствующее снаряжение переместят из четырёх штатов США в восемь европейских стран и оттуда распределят по многонациональным подразделениям в разных опорных пунктах. Перевалочными базами должны стать Антверпен в Бельгии, Влиссинген в Нидерландах, Бремерхафен в Германии и Палдиски в Эстонии. Техника из военных лагерей в Бельгии, Германии и Нидерландах также будет участвовать в учениях и транспортироваться на тысячи километров по железным и шоссейным дорогам, что в итоге месяцами будут ощущать на себе все вокруг, подчёркивает издание. Это коснётся десятков тысяч солдат и мирных жителей в этих странах, и в бундесвере с гордостью сообщают, что Германия станет «центральным логистическим перевалочным пунктом». Наряду с учениями в апреле и мае 2020 года будут проводиться также другие ежегодные учения, такие как Saber Strike 20 («Удар клинка — 2020»), Dynamic Front 20 («Динамичный фронт — 2020») и ещё пять других.

Цель американских войск заключается в том, чтобы быть в состоянии готовности «перебазироваться, сражаться и одержать однозначную победу в общем конфликте высокой интенсивности с любым почти равноценным противником на разных полях сражений». Учения будут проходить, среди прочего, в Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше и странах Балтии, а также в скандинавских странах. В общей сложности в них примут участие 18 государств НАТО.

В бундесвере по этому поводу заявили: «Этими учениями США явно говорят о своей приверженности безопасности Европы. Одновременно с этим учения показывают, что европейские партнёры надёжно поддерживают общие действия и осуществляют их». До сих пор отрабатывались только передислокация или ротация отдельных бригад, однако теперь Германия станет опорным пунктом для перераспределения в пять раз большего подразделения. При этом встаёт вопрос, хотят ли США защитить Европу или сформировать для себя надёжную базу, для чего необходимо постоянно говорить о «российской агрессии», подчёркивает Флориан Рётцер.

Предполагается, что во время учений будут испытаны все системы, связанные со стратегическим усилением или передислокацией крупных военных формирований для обеспечения коллективной обороны с силами партнёров по альянсу, при использовании европейской логистики, инфраструктуры и техническом взаимодействии. «Военная мобильность» должна быть проверена в реальных условиях, отмечает издание.

В будущем учения Defender должны проводиться каждый год — то с концентрацией в Европе против России, то в тихоокеанском регионе против Китая, пишет Telepolis. НАТО тоже должно играть в этом всё более значимую роль. Должны быть испытаны также новые военные техники и применение ИИ для многих различных целей, например для прочёсывания лесов с целью обнаружения тяжёлой военной техники, сбивания беспилотников или координации артиллерийских обстрелов.

По мнению автора статьи, совершенно очевидно, что это будет настоящим событием с точки зрения климата. При этом ясно, что НАТО не станет фиксировать влияние учений на окружающую среду, хотя это было бы интересно. «Выбросы, осуществляемые вооружёнными силами, любят оставлять без внимания», — пишет немецкий портал. О последствиях военных действий для климата и окружающей среды никто не говорит ни в случае Афганистана, ни когда речь идёт о Ливии, Сирии или Ираке.

Любопытно и то, что альянс готовится к войне с почти равным противником, вдобавок располагающим ядерным оружием, как Россия, однако при военном планировании внимание обращают лишь на быстрое перемещение войск к линии фронта, но никто не думает о том, какими будут последствия подобного конфликта, который вызовет колоссальный урон и опустошение и принесёт большие потери для мирного населения с обеих сторон. Как защищают население? Не нужно ли снова строить бункеры и принимать меры противовоздушной обороны? Не следует ли во время таких учений объяснять людям, что их ожидает в случае, если НАТО своими военными играми расшатает ситуацию и опасность настоящей войны возрастёт? Возможно, военные и не должны об этом говорить, соглашается журналист. Однако это должно делать правительство или министр обороны.

Подогревать конфликты и сеять страхи выгодно уже хотя бы для повышения экспорта вооружений, отмечается в статье. Если верить последнему отчёту Sipri, эта схема работает: в 2018 году было продано оружия на сумму $420 млрд, и это на 4,6% больше, чем за год до этого — но на целых 47% больше, чем в 2002 году. Теракты 11 сентября и войны в Афганистане и Ираке заметно подстегнули рост оборонной промышленности, прежде всего, в Америке, и обеспечили предприятиям сектора высокий доход.

В составленном рейтинге рассматривались лишь сто крупнейших оборонных концернов без учёта Китая. Соответственно, доля американского экспорта оружия составила 59% от мировых продаж. Пять крупнейших концернов в этой отрасли находятся в США. Российские концерны сильно от них отстают — их доля на рынке составила всего 8,6%, что меньше, чем было в 2017 году, хотя Россия активно делает ставку на свой оборонный экспорт. Третье и четвёртое место заняли британские и французские предприятия оборонного сектора, а Германия остановилась на пятой позиции, заключает Telepolis.

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