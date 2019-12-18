Американский политик: доказательств сговора между Трампом и Путиным нет, но он всё равно был

Член палаты представителей США Максин Уотерс признала, что фактов, подтверждающих сговор между командой Дональда Трампа и Кремлём, нет, пишет The Washington Times. Несмотря на это, Уотерс заявила, что по-прежнему верит в то, что Трамп пообещал Владимиру Путину отмену санкций в обмен на помощь в ходе президентских выборов 2016 года.
В минувший понедельник член палаты представителей США Максин Уотерс признала, что у неё нет доказательств своей теории о сговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе президентских выборов 2016 года, пишет The Washington Times.
При этом Уотерс заявила, что по-прежнему верит в то, что Трамп пообещал Москве отмену санкций в обмен на помощь в ходе выборов, даже несмотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера не нашло свидетельств сговора между командой Трампа и Кремлём.
«Даже несмотря на то, что у меня нет доказательств, я считаю, что Путин хотел отмены санкций. Следовательно, я думаю, они хотели избрать Дональда Трампа президентом, и Трамп — я всегда буду в это верить — согласился в случае своей победы отменить санкции. Он хотел бы это сделать, но у него не было такой возможности», — приводит издание слова Уотерс.
Максин Уотерс была одной из первых в Демократической партии США, кто призвал к импичменту Трампа, напоминает The Washington Times. Она отрицает заявления республиканцев, утверждающих, что демократы пытаются использовать любой повод для смещения Дональда Трампа с поста президента.
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