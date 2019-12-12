Аналитик Global Times: НАТО пора отказаться от «шизофренической геополитики» и изменить подход к России и Китаю

Несмотря на то что изначальный противник НАТО, Советский Союз, уже давно канул в Лету, сам альянс жив и продолжает расширяться, пишет в Global Times итальянская журналистка Андреа Фаис. По её мнению, сейчас в блоке явно видна трещина, союзники понимают, что лидеров НАТО больше интересует сдерживание России, Китая и Ирана, а не безопасность западных стран, и, чтобы сохранить альянс, нужно это менять.

4 апреля 1949 года 12 западных государств основали альянс НАТО — военную структуру, которая сумела бы сдержать усиление Советского Союза. 70 лет спустя СССР уже нет, зато НАТО всё ещё живо и даже расширяет свои ряды, пишет итальянская журналистка и эксперт по международным делам Андреа Фаис в своей статье для Global Times.

На недавнем саммите НАТО в Лондоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил существенное повышение расходов на оборону среди союзников и заявил, что благодаря этому блок «станет сильнее». «НАТО остаётся единственным местом, где Европа и Северная Америка обсуждают стратегические вопросы, касающиеся коллективной безопасности, выносят по ним решения и действуют соответственно», — уверен Столтенберг.

Среди таких вопросов, помимо проблем финансирования, также союзники должны были обсуждать повышение мер безопасности в сфере энергетики и технологий, а также ответ на угрозу «гибридной войны». Однако из-за разногласий между лидерами альянса «что-то не получилось» — «западные страны выглядят разобщёнными, как никогда раньше». Совместная декларация по итогам лондонского саммита состоит всего из 9 пунктов против 139 в Варшавской декларации 2016 года или 79 в Брюссельской — от 2018. «Это говорит о трещине в трансатлантических отношениях», — уверяет автор статьи.

Как напоминает Фаис, в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания «независимых сил реагирования в Европе, в дополнение к НАТО». Годом позже канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула: «Такого больше не будет, чтобы Соединённые Штаты просто так нас защищали. Европа должна взять судьбу в свои руки, это нам задача на будущее». По словам журналистки, многие аналитики полагают, что напряжённость в отношениях между Европой и США началась с приходом к власти Дональда Трампа с его политикой «Америка прежде всего». Однако сама Фаис считает, что корни этих разногласий уходят глубже.

Расширение НАТО уже начало создавать проблемы, начиная с середины 90-х годов до середины нулевых в Центральной и Восточной Европе. Затем союзники начали активную антитеррористическую деятельность в Южной и Западной Азии, где, пытаясь поддержать новые местные власти в борьбе с экстремистами, США развернули военные операции в Афганистане и Ираке.

После войн в Ливии и Сирии, спровоцированных «арабской весной», отношение к Америке и НАТО на Западе стало меняться. На протяжении по меньшей мере трёх лет США, Канада и их основные европейские партнёры, главным образом Франция, тем или иным образом поддерживали экстремистски настроенных повстанцев-суннитов — сначала в Ливии, а затем и в Сирии. На той же стороне, против власти Муаммара Каддафи и Башара Асада, сражались и салафиты и ваххабиты, а помогали всем этим радикалам западные страны — и старые ПЗРК FIM-92 Stinger, которые американцы поставляли моджахедам в Афганистане в 80-х, впоследствии в начале нулевых помогали экстремистам воевать с натовскими силами.

Такая «шизофреническая геополитика» показала союзникам, что в своём нынешнем состоянии и с текущей доктриной сдерживание России, Китая и Ирана для альянса является более приоритетным вопросом, чем безопасность западных стран. По словам автора статьи, появилось немало вопросов и сомнений. Не была ли война в Ираке способом отработать методы усиления давления на Иран и Сирию? Возможно ли, что все заявления о правах человека в Боснии, Чечне и Косове используются, лишь чтобы укрепить связь между суннитами-радикалами в Евразии? Не происходит ли что-то подобное с китайским Синьцзяном, где Запад обвиняет Пекин в дискриминации мусульманского населения?

В 2015 году и далее теракты в Европе «показывают, что безопасность не шутка», а западные либеральные лобби и аналитики должны понять, что они пытаются выдавать желаемое за действительное. НАТО пора покончить с «двойными стандартами по отношению к терроризму и лицемерием по поводу утопичного общества без границ». Если альянс действительно, как говорит Столтенберг, хочет «меняться вместе с миром», то западным лидерам следует полностью изменить свой подход к России и Китаю и начать развивать сотрудничество в сфере обороны с ними и их союзниками по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заключает Фаис.