Der Spiegel: у военнослужащего бундесвера обнаружили праворадикальный манифест и склад оружия

В минувшие выходные полиция земли Гессен обыскала дом военнослужащего бундесвера Тима Ф., найдя там пистолеты, винтовки, гранаты и бомбы, пишет Der Spiegel. Ранее был обнаружен праворадикальный манифест за его авторством, где обнаружились намёки на насильственные акции. По словам свидетелей, Тим Ф. призывал убивать беженцев и ликвидировать правительство ФРГ.

Всё началось со ссоры, пишет Der Spiegel: в минувшую субботу военнослужащий бундесвера из немецкого региона Таунус повздорил со своей девушкой. Ситуация накалилась настолько, что девушка вызвала полицию и сообщила им шокирующие сведения.

По словам девушки, её бывший молодой человек коллекционировал огнестрельное оружие вместе со своими отцом и братом. Также он вооружённый выходил на улицу и неоднократно делал расистские высказывания относительно приезжих, даже рассуждая о возможных нападениях. Как пишет Der Spiegel, в сумке, которую он оставил в квартире своей девушки, следователи обнаружили своего рода манифест под названием «Как можно захватить власть в Германии».

В тот же день военнослужащий Тим Ф. был задержан специальными силами гессенской полиции, сообщает издание. Позже был также задержан его отец, а его брат сам сдался правоохранительным органам.

В ходе обыска, проведённого полицией в доме подозреваемых, было обнаружено множество улик, сообщает Der Spiegel. Было найдено несколько пистолетов и винтовок, а также гранаты, зажигательные бомбы, порох и различные боеприпасы. Отмечается, что большая часть оружия относится к временам Второй мировой войны.

Согласно информации издания, всем троим подозреваемым вынесено обвинение в нелегальном хранении оружия, а также в экстремистских высказываниях. Предполагается, что Тим Ф. использовал порох из боеприпасов для создания бомб. В его комнате в воинской части нашли книги и листовки праворадикального толка. Свидетели утверждают, что Тим Ф. говорил о том, что необходимо убивать беженцев и ликвидировать правительство. В составленном им манифесте также содержатся намёки на планируемые насильственные акции.

Der Spiegel пишет, что Тим Ф. служил в рядах бундесвера с ноября 2019 года с контрактом сроком на 22 месяца. Ранее ни разу не был замечен в экстремистской деятельности.