Bild: для решения проблемы с правым экстремизмом бундесверу посоветовали ввести политпросвет

За 2020 год число случаев подозрений в правом экстремизме среди бойцов бундесвера составило 477, пишет Bild, ссылаясь на отчёт Евы Хёгль, уполномоченной по бундесверу в бундестаге. Хёгль отметила, что число подобных случаев растёт, а это означает необходимость принятия мер. По мнению уполномоченной, ключом к решению проблемы должен стать политпросвет, который нужно сделать частью военной службы.
За прошедший год количество случаев подозрений в правом экстремизме среди военных бундесвера составило 477, пишет Bild, ссылаясь на заявление уполномоченной по бундесверу в бундестаге Евы Хёгль. При этом, согласно данным военной контрразведки бундесвера, в 2019 году аналогичный показатель составил 363 случая.
По мнению Хёгль, эта тенденция показывает необходимость неотложных действий. «Нужно проводить выяснение обстоятельств, осуществлять санкции и принимать превентивные меры. Это долгосрочное задание, которое касается всего общества, а не только бундесвера», — приводит издание слова уполномоченной. Хёгль также отметила, что ключом к решению проблемы является политпросвет, который должен стать неотъемлемой частью военной службы.
По словам главы фракции «Свободных демократов» в бундестаге Стефана Томае, большое число случаев подозрений бойцов бундесвера в правом экстремизме «ужасает», а также показывает, что борьба с подобными проявлениями будет долгосрочной задачей. Томае также похвалил работу военной контрразведки, отметив, что выявление большего количества случаев свидетельствует о повышении эффективности органа.
В своём годовом отчёте Хёгль также раскритиковала оснащение бундесвера, пишет Bild. «Слишком мало материалов, слишком мало кадров, слишком много бюрократии», — подчеркнула Хёгль. Она отметила, что в 2020 году в бундесвере сократился приток новых кадров: было нанято 16 430 человек, что на 19% меньше, чем в 2019 году.
Вертолёт авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», выполнявший рейс Тарко-Сале — Сургут, совершил вынужденную посадку в 50 км от города Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Правительство Украины скорректировало стратегию управления госграницей до 2025 года, включив пункт о подготовке к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил заявления президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности относительно Москвы в контексте дальнейшего развития двусторонних отношений.
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск российских легкоатлетов к выступлению на чемпионате Европы 2021 года по лёгкой атлетике в помещении.
Вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал слова главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.
Бывший форвард подольского «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения экс-тренера подмосковного клуба Андрея Назарова в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Россия настроена оптимистично в связи с итогами визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Президент Армении Армен Саркисян и командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов обсудили вопрос обмена пленными между Ереваном и Баку, а также поиска пропавших без вести.
Пресс-служба пограничного управления УФСБ по Челябинской области сообщает, что из-за снежной стихии, охватившей регион, 24 февраля временно ограничено движение через пограничные пункты пропуска в Казахстан.
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Московские суды арестовали в административном порядке более 1,2 тыс. человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.