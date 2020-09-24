Spiegel: немецкие спецслужбы объединяются для борьбы с правым экстремизмом в армии

Служба военной контрразведки бундесвера, Ведомство по охране конституции и уголовная полиция Германии договорились об укреплении сотрудничества в сфере противодействия правому экстремизму, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Обширный пакет мер должен позволить этим структурам более агрессивно и эффективно выявлять военнослужащих с праворадикальными взглядами.

Служба военной контрразведки бундесвера MAD собирается более тесно сотрудничать с Ведомством по охране конституции и Федеральным управлением уголовной полиции, чтобы активнее противодействовать праворадикальным сетям среди военных, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

После ряда громких инцидентов, связанных с выявлением тенденции к правому экстремизму в рядах бундесвера, военная контрразведка MAD планирует существенно углубить сотрудничество с другими государственными органами для пресечения этой тенденции.

Министерство обороны Германии надеется, что это тесное сотрудничество между структурами позволит в будущем более «агрессивно и эффективно» выявлять военнослужащих с праворадикальными настроениями. В руководстве министерства утвердилось мнение, что военная контрразведка до сих пор часто действовала слишком сдержанно и слишком медленно, когда речь заходила о случаях подозрения на приверженность правым экстремистским идеям.

Основанием для организованных сверху реформ стало доверительное соглашение по улучшению сотрудничества между ведомствами, сообщается в статье. Главы MAD, ведомства по охране конституции и уголовной полиции подписали его ещё 18 августа. Теперь в распоряжение Der Spiegel попал секретный документ, в котором содержится соглашение между указанными институтами власти.

В совместном документе главы ведомств открыто признают, что до сих пор их сотрудничество в сфере выявления праворадикальных сетей в бундесвере было недостаточным. «При передаче информации между MAD и Ведомством по охране конституции в прошлом присутствовали недостатки», — говорится в документе.

Однако и уже согласованные в рамках сотрудничества контакты, хотя они хорошо себя зарекомендовали, ещё нуждаются в более активном использовании для укрепления сотрудничества. Необходимо добиться «оптимально слаженной и более направленной на сотрудничество совместной работы», сказано в тексте соглашения.

Как отмечает издание, в прошедшие месяцы при обмене информацией между ведомствами присутствовали значительные недочёты. Так, недавно Ведомство по охране конституции за закрытыми дверями пожаловалось депутатам, что узнало об облаве среди солдат подразделения спецназа KSK в саксонском Кольме, организованной военной контрразведкой, из газет. Служба внутренней разведки почувствовала себя ущемлённой, подчёркивает немецкий журнал.

Подобных индивидуальных действий со стороны MAD в будущем больше быть не должно. «Чересчур изолированное рассмотрение собственной постановки задач и ответственности может приводить к фрагментированной и неполной оперативной обстановке», — предостерегают в совместном соглашении главы трёх ведомств. Поэтому усиленное сотрудничество непременно необходимо.

За вежливыми формулировками в документе скрывается классическая проблема спецслужб, отмечает Der Spiegel. Их аналитики слишком часто предпочитают рассматривать только те дела, которые изначально находятся в их зоне ответственности. Так, военная контрразведка отвечает только за действующих военнослужащих. Подозрениями в правом экстремизме среди военнослужащих запаса занимается уже Ведомство по охране конституции.

Однако по опыту прошлых месяцев стало ясно, что между правыми радикалами среди военных и экстремистами среди гражданских присутствует множество контактов и точек пересечения. Особенно заметно это стало после анализа правоэкстремистских чатов в различных мессенджерах, таких как WhatsApp, изученных следователями при досмотре изъятых мобильных телефонов.

Теперь руководство трёх ведомств договорилось о пакете мер, которые должны сблизить в работе их сотрудников. Военная контрразведка должна принимать участие в заседаниях экспертов в совместном центре противодействия экстремизму и терроризму и в поисках и анализе данных в интернете вместе с уголовной полицией, а также участвовать в регулярных заседаниях комиссии государственной охраны федеральных земель Германии.

Помимо руководящих структур, сближение должно также произойти и на рабочем уровне. Так, главы ведомств договорились о регулярных «стратегических и оперативных планёрках на всех уровнях» и «совместной обработке материалов дела» военной разведкой и Ведомством по охране конституции в сфере правого экстремизма. Помимо этого, планируется проводить занятия для обмена опытом и знакомства сотрудников друг с другом.

Наряду с регулярными встречами экспертов военная контрразведка должна получить лучший доступ к электронным информационным системам в плане технического оснащения. Планируется создать быстрое подключение к информационной системе спецслужб, через которую разные спецслужбы могут составлять личные дела и обмениваться данными о подозрительных лицах.

До сих пор военная контрразведка могла только просматривать данные в режиме чтения, но не вносить собственную информацию по тем или иным инцидентам или подозреваемым, поясняет издание. Для того чтобы это изменить, необходимы изменения в законе об охране конституции, однако их до сих пор блокирует СДПГ.

Нынешний длинный список мер — это уже вторая реформа для военной контрразведки Германии за короткий промежуток времени, отмечает издание. Летом 2019 года Министерство обороны назначило заместителем главы MAD гражданское лицо из Ведомства по охране конституции, чтобы повысить эффективность контрразведки и укрепить сотрудничество между ведомствами, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.