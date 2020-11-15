Frankfurter Allgemeine: бундесвер уже не так безнадёжен, но его главе не хватает решимости

Бундесвер потихоньку начинает выкарабкиваться из того бедственного положения, в котором оказался из-за политики экономии Берлина, пишет Frankfurter Allgemeine. Оборонный бюджет Германии растёт, армия становится сильнее, но главные проблемы со снабжением и дефицитом кадров никуда не делись. К тому же во главе вооружённых сил стоит человек, которому не хватает «амбициозности» и «решимости», отмечает автор статьи Петер Карстенс.

65 лет назад создание бундесвера стало ещё одним шагом молодой республики ФРГ в сторону Запада, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таким образом западная Германия заявила о своей готовности вместе с партнёрами по альянсу противостоять «тоталитарной угрозе» в лице советской империи. За последующие годы небольшой отряд из сотни новобранцев превратился в серьёзную военную силу, но с востока страны ей противостояла Национальная народная армия ГДР. К счастью, до прямой конфронтации дело не дошло, а позже, после объединения Германии бундесвер и вовсе стал символом успешного сотрудничества восточной и западной части государства, рассказывает автор статьи Петер Карстенс.

Однако позже Берлин начал проводить политику экономии, систематически сокращая военные расходы, продолжает издание. Реформа за реформой, и от былой «армии единства» практически ничего не осталось. Заключительная же фаза этого процесса пришлась на 2014 год, когда Россия «аннексировала»* Крым и превратилась в «угрозу» для Прибалтики. Пять лет назад у Германии и её союзников по НАТО не было даже одной боеспособной танковой бригады, которая могла бы служить средством устрашения. У бундесвера также практически полностью отсутствовали военные кораблей, а немецкие ВВС страдали от острой нехватки запасных частей. 90% самолётов были лишь ограниченно годны для ведения боевых действий или же вовсе не годны. Также сильный удар по армии нанесла отмена воинского призыва, отмечает автор.

При этом сейчас помимо России есть и другие угрозы — терроризм, беспорядки в Африке, нестабильная ситуация в восточной части Средиземного моря, а также усиление Китая, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. И всё же за последние пять лет бундесвер начал потихоньку выкарабкиваться из того бедственного положения, в котором оказался. И он уже не так «безнадёжен», как раньше. Оборонный бюджет Германии растёт. Армия становится сильнее. Однако главные проблемы никуда не делись, а именно материально-техническое снабжение войск и острая нехватка кадров.

К тому же вооружённые силы возглавляет лидер, которому не хватает «амбициозности» и «решимости», подчёркивает Карстенс. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр планировала использовать свой нынешний пост в качестве трамплина, чтобы стать канцлером, но «трамплин сломался». К тому же ей стало труднее выполнять свои должностные обязанности из-за пандемии коронавируса. Месяцами она бездействовала, наблюдая за катастрофической ситуацией в сфере снабжения. Как глава Христианско-демократического союза она не произвела сильного впечатления. А если ничего не предпримет и на посту министра обороны, то запомнится всем как «флегматичный, временный» руководитель, заключает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).