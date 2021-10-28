WION: Иран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке к концу ноября

После встречи с европейскими дипломатами представители Тегерана выразили готовность вернуться к обсуждению ядерного соглашения 2015 года. Переговоры по договору, который фактически был нарушен США при администрации Дональда Трампа, должны продолжиться в следующем месяце, сообщает WION.

Давайте начнём с новости, за которой мы следим в этом часе. Иран согласился продолжить переговоры с мировыми сверхдержавами после почти пятимесячного перерыва. Как ожидается, они возобновятся до конца ноября.

Западные страны надеются, что переговоры помогут ввести определённые ограничения на ядерную программу Ирана и не дадут Тегерану получить ядерное оружие. Но Иран ускорил обогащение урана и требует немедленного снятия разрушительных экономических санкций, которые были приняты в отношении иранцев американцами, в первую очередь, бывшим президентом Дональдом Трампом, а затем продлены президентом Байденом.

Решение было принято после того, как министр иностранных дел Ирана встретился с посредниками ЕС. Иран оценил эти консультации как «серьёзные» и «конструктивные». Ожидается, что дата возобновления переговоров (по ядерной сделке. — ИноТВ) будет очень скоро объявлена.

АМИР АБДОЛЛАХИАН, министр иностранных дел Ирана: Что касается переговоров, которые прошли сегодня в Брюсселе. После того как мы оценим ситуацию вместе с (замглавой иранского МИД Али. — ИноТВ) Багери, мы решим, стоит ли объявлять дату начала переговоров с группой «4+1» в Брюсселе или нам необходимо ещё всё как следует обсудить по его возвращении в Иран.

Между тем Иран уже провёл шесть раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе непрямые переговоры с администрацией Байдена, о возвращении к ядерному договору 2015 года. Но переговоры застопорились в июне после того, как к власти в Тегеране пришло правительство, не склонное к компромиссам.

Соединённые Штаты призывают исламскую республику продемонстрировать свою добрую волю на переговорах. В Вашингтоне говорят, что готовы заключить новое соглашение только в том случае, если Иран будет полностью выполнять условия ядерной сделки 2015 года.

Самое интересно в этой истории то, что именно американцы нарушили это соглашение в 2018 году. В то время Дональд Трамп назвал договор о ядерном соглашении с Ираном, подписанный Америкой и пятью другими мировыми державами, «наихудшей заключённой сделкой в истории США».

Администрация Байдена хочет, чтобы Иран вернулся к сделке и свернул свою ядерную программу. Иран, в свою очередь, заявляет, что хочет, чтобы американцы немедленно отменили разрушительные экономические санкции.

АМИР АБДОЛЛАХИАН: Мы ожидаем, что Соединённые Штаты вернутся к соглашению просто ради его сохранения. Важно понять, принесёт ли возвращение США выгоду Ирану и приблизит ли нас к отмене санкций или создаст новые ограничения.

Ожидается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Иран. Однако дата его визита ещё не была подтверждена.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.