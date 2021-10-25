Atlantico: в войне нервов с Западом время на стороне Ирана

Иран твёрдо стоит на том, что для возобновления переговоров по иранской ядерной программе США сначала должны снять санкции. При этом, ожидая первого шага от Запада, Иран развивает свои ядерные технологии. Поэтому время на стороне Тегерана, пишет Atlantico.fr.

Переговоры по иранскому атому, несмотря на обнадёживающие заявления сторон, по-прежнему в стагнации, пишет Atlantico.fr. При этом Иран всё больше совершенствуется в ядерных технологиях, поэтому надежда на восстановление изначальных венских договорённостей «с каждым днём закапывается всё глубже».

Если в конце сентября Иран ещё подавал признаки того, что заинтересован в сотрудничестве с МАГАТЭ, то 9 октября он объявил, что 120 кг урана он обогатил до 20%. Учитывая, что три месяца назад это количество было почти вдвое меньше, Тегеран быстрее, чем думали, движется к отметке 250 кг обогащённого урана, которая считается критической. И вместо года Иран от создания ядерной бомбы отделяет всего месяц.

Но такими заявлениями, показывающими способность Ирана создать ядерный военный арсенал за несколько недель, разве Иран не ведёт опасную игру, задаётся вопросом автор статьи. На самом деле похоже, что нетерпеливость одолевает Вашингтон и особенно Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нежелание Тегерана вести диалог. А Израиль и вовсе заговорил про «альтернативный план Б», то есть про военные действия против Ирана.

Стратегия Ирана давно уже основана на одной задаче — перевернуть расстановку сил. Недавно министр иностранных дел Ирана напомнил парламенту, что он не пойдёт на возобновление переговоров, если предварительно США не снимут санкции.

А пока Иран ждёт первого шага от США, он продолжает развивать свою ядерную программу. И этот факт, наоборот, сковывает западные страны, отмечает автор статьи. Ни США, которые ответственны за разрыв сделки, ни европейцы, которые договор подписали, но не смогли поддержать своего иранского партнёра, не предпринимают действий, так что Иран остаётся единственным хозяином времени.

При этом по ряду причин Иран понимает, что вряд ли ему грозит военная интервенция. Так, сложно представить, что США решатся отправить контингент в Иран после вывода войск из Афганистана, несмотря на все их тесные связи с Израилем.

Однако обстановка в Афганистане несёт в себе угрозу для европейцев. На территории Ирана сейчас почти 4 млн афганцев, и это единственная страна в регионе, которая способна сдержать гуманитарную катастрофу.

Наконец, Иран показывает свою независимость от требований Запада, поскольку укрепляет экономические и дипломатические отношения со своими соседями в Азии: Россией и Китаем. Кроме того, он пытается сблизиться с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы в том числе увести их от максималистских позиций Израиля и США.

Таким образом, технологические достижения, геополитическая позиция и дипломатические неудачи США придают политике Ирана не столько рисковый, сколько благотворный характер, делает вывод автор статьи в Atlantico.fr. Он играет на нервах Запада, особенно американцев, которые хотят получить хотя бы дипломатическую победу после афганского фиаско. Тегеран же сокращает им поле для манёвра и вынуждает пойти на выдвинутые предварительные условия: снять санкции и дать гарантии, что из нового договора они не выйдут.

Если Ирану удастся заключить такой новый, более выгодный договор, то это увеличит престиж этой региональной и дипломатической силы и её новой администрации, которая сделала сопротивление западному давлению основой всей своей стратегической политики и легитимности, пишет автор статьи.