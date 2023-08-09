Le Télégrammе: эксперты усомнились в эффективности «потолка» цен на российскую нефть

Спустя восемь месяцев после установления странами «Большой семёрки» «потолка» цен на российскую сырую нефть, доля нефтяных доходов в бюджете России действительно снизилась, однако объёмы экспорта остались на удивление стабильными, сообщает Le Télégrammе. Кроме того, в последнее время цены на нефть российской марки торгуются выше установленных ограничений из-за сокращения добычи в странах ОПЕК+, отмечается в статье.
Целью введённого странами «Большой семёрки» в декабре прошлого года «потолка» цен на российскую нефть было нанести удар по финансовой стабильности России, ограничив её нефтяные доходы, и в то же время не допустить, чтобы страна отозвала свои энергоносители с рынка, что привело бы к резкому росту цен, напоминает Le Télégrammе.
По словам экспертов, спустя восемь месяцев можно констатировать, что частично ограничения привели к нужному результату: с помощью этой меры удалось снизить доходы Москвы от продажи нефти. Если до начала украинского конфликта российские нефтяные доходы составляли около трети бюджета страны, то в 2023 году они их доля опустилась до 25%. Кроме того, в последние восемь месяцев эталонный сорт российской нефти Urals в большинстве случаев торговался ниже установленного «потолка» в $60 за баррель.
С другой стороны, объёмы российского экспорта остались «на удивление стабильными», отмечает аналитик компании DNB Хельге Андре Мартинсен. Как поясняет высокопоставленный американский чиновник, всё дело в предложенных Москвой «долгосрочных контрактах на поставку нефти со значительными скидками, примерно на 30% ниже цены на нефть марки Brent, покупателям из Юго-Восточной Азии и Индии».
При этом в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ в середине июля этого года российский сорт сырой нефти преодолел рубеж в $60. «Это может стать первым настоящим испытанием для потолка цен», — подчёркивает Хельге Андре Мартинсен.
Аналитик инвестиционной компании Exinity Хан Тан, в свою очередь, считает, что «истинные цели установления потолка цен, к которым стремится Запад, будут достигнуты только в том случае, если усилия России, направленные на поддержку армии, значительно снизятся».
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