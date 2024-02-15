Le Dialogue: Запад проморгал сближение России и Китая

Сближение России и Китая на почве противостояния с Западом может угрожать европейским интересам в долгосрочной перспективе, пишет в статье для Le Dialogue эксперт по геополитике Ролан Ломбарди. Это значит, что Европе следует срочно пересмотреть свои отношения с Москвой и предложить ей что-то кроме санкций, иначе в будущем конфликте она встанет на сторону Китая, считает специалист.

На почве противостояния с Западом Россия и Китай сегодня забыли о былых противоречиях и укрепили связи, пишет в статье для Le Dialogue эксперт по геополитике Ролан Ломбарди. После начала украинского конфликта и цунами западных санкций, направленных против России, Москва нашла в Китае прекрасную альтернативу для большей части своего экспорта углеводородов и прочих товаров. И это партнёрство, похоже, устанавливается на долгосрочную перспективу, отмечает автор статьи.

Тем временем Китай, похоже, уже готов к мировому господству во всех областях, даже в военной через несколько десятилетий, предупреждает специалист. По его мнению, в перспективе он может угрожать интересам Европы и, в частности, Франции в Тихоокеанском регионе, и российский Тихоокеанский флот сможет в этом случае оказать ему существенную поддержку.

Учитывая, что всемирная большая игра уже началась, европейцам, и особенно французам, необходимо срочно пересмотреть свою позицию в отношении России, которая, несмотря ни на что, не совсем отказалась от своих связей с Европой, призывает Ломбарди. Он называет «ужасающей глупостью» мнение европейских политиков о том, что Россия представляет главную угрозу для континента.

Как напоминает эксперт, даже в США сегодня политики и представители общественного мнения, уставшие от далёкого и дорогостоящего украинского конфликта, начинают сомневаться в выбранном курсе, а также осознавать своё заблуждение и свою неудачу на Украине.

Остаётся надеяться на то, что здравый смысл в Европе возобладает и она предложит России что-то кроме санкций в интересах собственных народов, заключает Ломбарди.