Le Dialogue: Запад проморгал сближение России и Китая
На почве противостояния с Западом Россия и Китай сегодня забыли о былых противоречиях и укрепили связи, пишет в статье для Le Dialogue эксперт по геополитике Ролан Ломбарди. После начала украинского конфликта и цунами западных санкций, направленных против России, Москва нашла в Китае прекрасную альтернативу для большей части своего экспорта углеводородов и прочих товаров. И это партнёрство, похоже, устанавливается на долгосрочную перспективу, отмечает автор статьи.
Тем временем Китай, похоже, уже готов к мировому господству во всех областях, даже в военной через несколько десятилетий, предупреждает специалист. По его мнению, в перспективе он может угрожать интересам Европы и, в частности, Франции в Тихоокеанском регионе, и российский Тихоокеанский флот сможет в этом случае оказать ему существенную поддержку.
Учитывая, что всемирная большая игра уже началась, европейцам, и особенно французам, необходимо срочно пересмотреть свою позицию в отношении России, которая, несмотря ни на что, не совсем отказалась от своих связей с Европой, призывает Ломбарди. Он называет «ужасающей глупостью» мнение европейских политиков о том, что Россия представляет главную угрозу для континента.
Как напоминает эксперт, даже в США сегодня политики и представители общественного мнения, уставшие от далёкого и дорогостоящего украинского конфликта, начинают сомневаться в выбранном курсе, а также осознавать своё заблуждение и свою неудачу на Украине.
Остаётся надеяться на то, что здравый смысл в Европе возобладает и она предложит России что-то кроме санкций в интересах собственных народов, заключает Ломбарди.
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