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Hill: скептицизм по Украине царил на последней конференции американских консерваторов

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Скептицизм по поводу Украины на нынешней Конференции консервативного политического действия подчеркнул раскол среди республиканцев в вопросе о помощи Киеву, пишет The Hill. При этом среди выступающих и присутствующих преобладало мнение о том, что Вашингтону не следует выделять украинцам дополнительное финансирование.
Hill: скептицизм по Украине царил на последней конференции американских консерваторов
AP

На нынешней Конференции консервативного политического действия (CPAC) преобладал скептицизм по поводу Украины, пишет The Hill.

Это мероприятие подчеркнуло явный раскол среди республиканцев по вопросу о помощи Киеву, причём большинство выступающих и присутствующих выражали в основном своё несогласие с предоставлением этой стране дополнительного финансирования.

Законодатели, выступавшие на конференции, заявляли, что Соединённым Штатам необходимо больше сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как безопасность границ, а некоторые выразили сомнение в способности Украины одержать победу над Россией.

«Думаю, что для нас абсурдно выделять столько ресурсов, внимания и времени пограничному конфликту в 6000 миль от нас, когда наша собственная южная граница США открыта настежь», — заявил сенатор Джей Ди Вэнс.

Вопрос о предоставлении Киеву дополнительных ресурсов стал частым объектом критики для бывшего президента Дональда Трампа и законодателей-республиканцев. Трамп и многие консерваторы, в частности, утверждают, что администрацию Байдена больше интересуют зарубежные конфликты, чем то, что происходит у них на заднем дворе.

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источник
Hill США Северная Америка
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безопасность граница деньги Джо Байден Дональд Трамп США Украина финансы
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