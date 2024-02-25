Hill: скептицизм по Украине царил на последней конференции американских консерваторов

Скептицизм по поводу Украины на нынешней Конференции консервативного политического действия подчеркнул раскол среди республиканцев в вопросе о помощи Киеву, пишет The Hill. При этом среди выступающих и присутствующих преобладало мнение о том, что Вашингтону не следует выделять украинцам дополнительное финансирование.
На нынешней Конференции консервативного политического действия (CPAC) преобладал скептицизм по поводу Украины, пишет The Hill.
Это мероприятие подчеркнуло явный раскол среди республиканцев по вопросу о помощи Киеву, причём большинство выступающих и присутствующих выражали в основном своё несогласие с предоставлением этой стране дополнительного финансирования.
Законодатели, выступавшие на конференции, заявляли, что Соединённым Штатам необходимо больше сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как безопасность границ, а некоторые выразили сомнение в способности Украины одержать победу над Россией.
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