Merkur: западные санкции не смогли сломить российский ВПК

Запад рассчитывал получить военное превосходство на Украине, подорвав военное производство в России жёсткими экономическими санкциями. Но, как отмечает немецкая газета Merkur, произошло обратное: Россия нарастила производство ракет или даже создала с нуля новые производства. Например, БПЛА. Британские военные аналитики считают, что причина провала западных санкций в том, что не удаётся полностью закрыть в них дыры.

«Российская военная промышленность работает на полную мощность и производит в три раза больше боеприпасов, чем все западные страны, вместе взятые, включая США, могут поставить Украине», — немецкий Merkur задаётся риторическим вопросом: как такое стало возможным, учитывая западные санкции.

По оценке НАТО, России ежемесячно производит 250 тыс. снарядов, в то время как США — только 100 тыс. «Запад сейчас проигрывает производственную войну с Россией», — констатирует издание, при этом обеспеченность боеприпасами играет решающую роль для исхода украинского конфликта. И именно на разрушение российского военно-промышленного комплекса в результате западных санкций и были основаны расчёты союзников Киева. «Но произошло обратное».

Merkur со ссылкой на Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) сообщает, что Россия даже нарастила военное производство по сравнению с ситуацией до начала специальной военной операции на Украине. Так, по оценке института, в 2021 году Россия произвела 56 крылатых ракет Х-101, а в 2023 году уже 460. Схожий рост отмечен и с ракетами Искандер, их ежемесячное производство возросло с 50 до 180 штук.

Кроме этого, Россия, как сообщает немецкая газета, локализовала производство иранских БПЛА в стране. «Несмотря на усердные усилия многих официальных лиц, подкреплённые политической волей, направленные на подрыв российского военно-промышленного производства, это мало что дало», — цитирует отчёт британского аналитического института газета.

Британские военные эксперты считают, что главной причиной провала санкционной политики является то, что они не применяются «проактивно»: «если компания подпадёт под санкции в России, другая компания может взять на себя импорт», так как санкции накладываются исключительно на фирму, замеченную в контактах с российским ВПК. По мнению RUSI, эффективным был бы общий запрет на торговлю технологиями двойного назначения.

Королевский объединённый институт оборонных исследований, однако, сохраняет оптимизм, так как санкции, по его мнению, всё же показали зависимость российского от международного импорта. Merkur напоминает, что США и Европа приняли новый пакет санкций, куда попали 116 физических и юридических лиц из России и который призван закрыть «лазейки», но «только время покажет, смогут ли новые санкции замедлить российскую военную экономику».